Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kader çizgisi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kader çizgisi

31 Temmuz 2019

Abdullah Gül, çatı aday olup cumhurbaşkanlığı seçimine girecekti.

Olmadı, direkten döndü.

Ya aday olsaydı?

- Ve kaybetseydi?

Sadece seçimi değil, kariyerini de kaybetmiş olacaktı.

........

Halbuki şimdi

Abdullah Gül’ün hakkı bâkidir. Önünde nice

yıllar var. Birgün

daha uygun bir ortam bulup şansını deneyebilir.

(Bence Akşener’e bir teşekkür borcu olmalı)

***

Ne güzel laftır.

“Hayırlıysa olsun” derler.

Kılıçdaroğlu 2009’da İstanbul Belediye Başkanlığı’na adaydı.

Kaybetti. “Hayırlısı oldu.”

1 yıl sonra gitti, Atatürk’ün Partisi’ne

genel başkan oldu.

***

Bir de tersi var:

Tayyip Erdoğan 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili adayıydı.

Seçilemedi:

“Hayırlısı oldu.”

İki buçuk yıl sonra İstanbul’a Belediye Başkanı oldu. Biliyorsunuz,

her şey oradan başladı.

***

Daha durun.

Merhum Özal, 1977’de Erbakan’ın partisinden milletvekili adayıydı. Elendi. Seçilemedi. “Yine hayırlısı oldu.”

Zira seçilseydi

12 Eylül 1980 Darbesi’ne toslayacaktı, Erbakan gibi

o da siyasi yasaklı olacaktı ve 1983’te ANAP’ı kuramayacaktı.

***

Sahiden hayırlısı neyse o olsun.

Belki Binali Bey’in kaybetmesinde bile bir hayır vardır. Hele Sarıgül’ün başına gelenlerde mutlaka bir hayır vardır. İnanmazsanız Hüsamettin Özkan’a sorun. Kader çizgisi nelere kadirdir. Gün doğmadan neler doğar.

.......

Son bir örnek:

Kim derdi ki “Cem Uzan 2002’de paldır küldür seçime girecek, 7.6 oy alıp MHP’yi, ANAP’ı, DYP’yi, DSP’yi, hepsini barajın altına itecek ve Tayyip Erdoğan’ı tek başına iktidar yapacak...”

Kim derdi ki?

Başka örnekler de var ama bu kadarı yeter sanırım.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne olduErtuğrul ÖZKÖK23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu31.07.2019
Fenerbahçenin orta saha çaresizliğiUğur MELEKEFenerbahçe'nin orta saha çaresizliği31.07.2019
Liberal yorumlarMehmet SOYSALLiberal yorumlar31.07.2019
Buradan bakınca...Gülse BİRSELBuradan bakınca...31.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.