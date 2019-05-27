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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kaç gün daha

27 Mayıs 2019

Bir tartışma kaç gün sürer?

10, 20, 30 gün.

- Hayır yetmez.

40, 50 gün sürer diyelim.

E sonra?

- Kaç günde unutulur?

- 1 günde...

Tedavülden kalkıverir...

Bir daha da tenezzül edip kimse ağzına almaz.

........

YSK’nın gerekçeli kararı da öyle olacak. Ama merak etmeyin. 23 Haziran’la birlikte yeni bir tartışma başlayacak. Onu da merak etmeyin. Çünkü 20, 30, 40 gün falan derken,

1 günde o da bıçak gibi kesilip unutulacak.

İşte o 1 gün var ya.

Demokrasimizin hayat tılsımı odur.

Allah, dağına göre kar veriyor.

***

Yeri gelmişken söyleyeyim.

YSK’nın 7 üyesine gelen hakaretlerden, diğer 4 üye kendini “muaf” sanmasın.

YSK, bir bütündür.

Beğensek de beğenmesek de kararın adı YSK Kararı’dır.

Yani “sana değdi, bana değmedi” diye bir şey yok. Günün birinde Kızılay Meydanı’na çıkıp yürüyeceklerse

beraber yürüyecekler.

Ve eminim ki bunu yapacaklar.

Bir çağrışım

Kızılay dedim, değil mi?

Yok, ben demedim, başkaları dedi. Ama ne farkeder? Getirdiği çağrışıma bakalım:

- Bugün 27 Mayıs.

Aynı meydanda, yakasına yapışılan bir Başbakan’a

idam kararı veren de güya bir Hakim’di. Onun da çoluğu çocuğu vardı. Acaba karardan sonra Kızılay Meydanı’na hiç çıktı mı?

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