Bıktıran usandıran haberler vardır. Hrant Dink Davası gibi, pehlivan tefrikasına benzer.
Son günlerde Bedelli Askerlik de rekor kıran haberlerden biri oldu. Eh, S-400 meselesi de pişirilip pişirilip önümüze konmuyor mu?
***
Futbol tatilde olduğu için Hakem Faciası gibi manşetlere pek rastlamıyoruz. Ama yakındır. Onun yerine şimdilik transfer bombalarıyla idare ediyoruz.
Unutmadan...
Kabak tadı’nın daimi rekortmeni CHP kurultaylarıdır. Pek yakında ona tekrar kavuşacağız.
Fakat partilerarası çekişmelerde en çok duyduğumuz ve
bıktığımız laf nedir:
***
Sabahtan akşama kadar duyduğumuz bir laf da şu:
- Operasyon.
Yap yap bitmiyor.
Hele bir de etkisiz hâle getirmek var ki ne kadar zarif bir tâbir.
Suç duyurusu’nu da unutmayın. Zira suç duyurusu olmayan gün yok.
***
Sanat camiasından haberleri de yabana atmayalım:
- Boşanıyorlar.
Hayır, barışıyorlar.
Diye diye hepsini tanıdık.
Artık Algı Operasyonu’nu buraya yazmıyorum. Çünkü kusmak geldi. Zaten bilirim ki siz de aynen öyle deyip geçeceksiniz. Ne güzel laf ama? Aynen öyle. Her şeyi özetliyor.
Not:
Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu için diyor ki:
“PKK’ya diyet borcu varsa söylesin, yardım edelim onu kurtaralım. FETÖ’nün boyunduruğu altındaysa imdat desin, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.”
Çok ağır laf bunlar.
Lakin, bir de Kılıçdaroğlu’nun günlük konuşmalarında siyasi rakipleri için söylediği laflara bakalım:
- Acaba hangisi daha ağır.
Demek ki rüzgar eken fırtına biçiyor.
Kabak tadı
Bıktıran usandıran haberler vardır. Hrant Dink Davası gibi, pehlivan tefrikasına benzer.
Son günlerde Bedelli Askerlik de rekor kıran haberlerden biri oldu. Eh, S-400 meselesi de pişirilip pişirilip önümüze konmuyor mu?
***
Futbol tatilde olduğu için Hakem Faciası gibi manşetlere pek rastlamıyoruz. Ama yakındır. Onun yerine şimdilik transfer bombalarıyla idare ediyoruz.
Unutmadan...
Kabak tadı’nın daimi rekortmeni CHP kurultaylarıdır. Pek yakında ona tekrar kavuşacağız.
Fakat partilerarası çekişmelerde en çok duyduğumuz ve
bıktığımız laf nedir:
***
Sabahtan akşama kadar duyduğumuz bir laf da şu:
- Operasyon.
Yap yap bitmiyor.
Hele bir de etkisiz hâle getirmek var ki ne kadar zarif bir tâbir.
Suç duyurusu’nu da unutmayın. Zira suç duyurusu olmayan gün yok.
***
Sanat camiasından haberleri de yabana atmayalım:
- Boşanıyorlar.
Hayır, barışıyorlar.
Diye diye hepsini tanıdık.
Artık Algı Operasyonu’nu buraya yazmıyorum. Çünkü kusmak geldi. Zaten bilirim ki siz de aynen öyle deyip geçeceksiniz. Ne güzel laf ama? Aynen öyle. Her şeyi özetliyor.
Not:
Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu için diyor ki:
“PKK’ya diyet borcu varsa söylesin, yardım edelim onu kurtaralım. FETÖ’nün boyunduruğu altındaysa imdat desin, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.”
Çok ağır laf bunlar.
Lakin, bir de Kılıçdaroğlu’nun günlük konuşmalarında siyasi rakipleri için söylediği laflara bakalım:
- Acaba hangisi daha ağır.
Demek ki rüzgar eken fırtına biçiyor.