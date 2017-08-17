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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İyi misiniz?

17 Ağustos 2017

Galiba cinnet geçiriyoruz.

Tartıştığımız şeye bakın.

Türkiye Cumhurbaşkanı mı diyelim, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı diyelim?

Bitmedi...

Bir de AK Parti Genel Başkanlığı titri var...

Eh, üç tane de ismi var: Recep Tayyip Erdoğan.

Amma da uzun oldu.

Hangi kartvizite sığar?

***

Hatırlamıyorum.

Ahmet NecdetSezer neydi?

Türkiye Cumhurbaşkanı mıydı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mıydı?

Hay Allah... Şu Emmanuel Macron nedir şimdi?

Fransa Cumhurbaşkanı mı, yoksa Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı?

Aman ha, cumhuriyet demeyi unutmayın.

Hele laik cumhuriyet derseniz daha da güzel olur.

***

Öyleyse?

Toparlayalım.

Bakınız, künyede şöyle yazacağız:

Laik Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Adalet

ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan.

Öf, kaç kelime oldu yahu?

Bu ne zahmet, bu ne eziyet.

Halbuki sokaktaki adam,

tek kelimeyle Tayyip diyor.

İşte o kadar.

Ne gerek var cumhuriyet alınganlığıyla kıvranıp durmaya? Hâlâ kendimizi aşamadık.

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