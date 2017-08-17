İyi misiniz?

Tartıştığımız şeye bakın.

Türkiye Cumhurbaşkanı mı diyelim, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı diyelim?

Bitmedi...

Bir de AK Parti Genel Başkanlığı titri var...

Eh, üç tane de ismi var: Recep Tayyip Erdoğan.

Amma da uzun oldu.

Hangi kartvizite sığar?

***

Hatırlamıyorum.

Ahmet Necdet Sezer neydi?

Türkiye Cumhurbaşkanı mıydı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mıydı?

Hay Allah... Şu Emmanuel Macron nedir şimdi?

Fransa Cumhurbaşkanı mı, yoksa Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı?

Aman ha, cumhuriyet demeyi unutmayın.

Hele laik cumhuriyet derseniz daha da güzel olur.

***

Öyleyse?

Toparlayalım.

Bakınız, künyede şöyle yazacağız:

Laik Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Adalet

ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Öf, kaç kelime oldu yahu?

Bu ne zahmet, bu ne eziyet.

Halbuki sokaktaki adam,

tek kelimeyle Tayyip diyor.

İşte o kadar.

Ne gerek var cumhuriyet alınganlığıyla kıvranıp durmaya? Hâlâ kendimizi aşamadık.