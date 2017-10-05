İyi işaret

Demeçlere bakarak hangi siyasetçinin hangi siyasi çizgide durduğunu anlayamazsınız. Yakalarında rozet olmasa, hangi partiye mensuptur, bilemezsiniz.

***

Belli ki aşırı uçlardan kaçmışlar.

İdeoloji dilini terk etmişler.

İcraatçı bir hevese kapılmışlar.

Hiç fena sayılmaz.

HDP hariç, partiler, ekonomi ağırlıklı bir üsluba yöneldiler.

Özellikle ana muhalefet:

- Ben de yaparım / Daha iyisini yaparım / türünden, yeni bir yol seçti kendine.

Yarışta kazançlı çıkacak olan halktır.

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Yani, mesela milliyetçilik, kimsenin tekelinde değil artık.

Cumhuriyetçilik kimsenin şahsi malı değil.

Sosyal adaletçilik, paylaşılamayan bir malzeme oldu. Artık herşey herkesin... Cami bile ortak mekân... Yani, inanç dünyası, tek bir siyasi görüşün ablukasından çıkmış durumda.

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Şimdi seçim olsa, partilerin oy durumu nedir? Bunu hiç tahmin edemiyorum. Anketlere baksam, kafam daha da karışıyor. Gerçi henüz erken ama o kadar çok yeni faktör var ki, yelpazeye dağıtamıyorum.

Değişmeyen tek faktör:

- Tayyip karşıtlığı.

O hep var.

- Ortak düşman.

İşe yarar mı?

15 yıldır yaramadı.

Bence orada da bir üslup değişikliği gerek. Temcit pilavından bıktık usandık.