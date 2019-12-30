Yerli otomobili beğendiyseniz, siz bir yalakasınız.
Yok, eleştiriyorsanız, hatta alay ediyorsanız, bravo bizdensiniz.
Yahu nasıl olur?
-Tayyip Bey hele şöyle dursun yazık değil mi beş babayiğit’in emeklerine? Türkiye’nin otomobili bu.
Cevap:
-Al sana bir yalaka daha.
*
Siyah ve beyazdan gayrı renk bilmediğimiz için gri tonlara aşina değiliz.
Muhalif misin?
Öyleyse kökten muhalif olacaksın. Her şeye hayır...
Yandaş mısın? Öyleyse kökten yandaş olacaksın.
-Canım efendim, yaptıkları iyi işleri överim, kötü işleri yererim.
-Yok öyle şey... Ya hep ya hiç.
*
Siz bunlara aldırmayın.
Ülkenin yarısı yalaka, yarısı şövalye olamayacağına göre, hatta bir gün öyle bir gün böyle olamayacağına göre, bildiğinizden şaşmayın. Adaletsizlik yapmayın.
Herkese hakkını teslim edin.
*
Boşuna mı yazıyoruz ne?
Her sakallıyı cumhuriyet düşmanı, bütün laikleri de
din düşmanı ilan eden, yine bizler değil miyiz?
İşte geldiğimiz nokta:
Kanal İstanbul taraftarları bu tarafa, Kanal İstanbul karşıtları öbür tarafa.
Önceki günkü yazıda bir vesileyle demiştim ki:
-Kürt başka, PKK başka.
Akademisyen olduğunu söyleyen bir okuyucum,
telefonda şunu sordu bana:
-PKK yanlısı Kürtler yok mu sanki?
Ben de ona şunu sordum:
-PKK yanlısı Türkler yok mu?
Bir dakika durdu.
Sonra gülüştük.
Anlaştık gibi geldi bana.
İyi anlaşıyoruz
Yerli otomobili beğendiyseniz, siz bir yalakasınız.
Yok, eleştiriyorsanız, hatta alay ediyorsanız, bravo bizdensiniz.
Yahu nasıl olur?
-Tayyip Bey hele şöyle dursun yazık değil mi beş babayiğit’in emeklerine? Türkiye’nin otomobili bu.
Cevap:
-Al sana bir yalaka daha.
*
Siyah ve beyazdan gayrı renk bilmediğimiz için gri tonlara aşina değiliz.
Muhalif misin?
Öyleyse kökten muhalif olacaksın. Her şeye hayır...
Yandaş mısın? Öyleyse kökten yandaş olacaksın.
-Canım efendim, yaptıkları iyi işleri överim, kötü işleri yererim.
-Yok öyle şey... Ya hep ya hiç.
*
Siz bunlara aldırmayın.
Ülkenin yarısı yalaka, yarısı şövalye olamayacağına göre, hatta bir gün öyle bir gün böyle olamayacağına göre, bildiğinizden şaşmayın. Adaletsizlik yapmayın.
Herkese hakkını teslim edin.
*
Boşuna mı yazıyoruz ne?
Her sakallıyı cumhuriyet düşmanı, bütün laikleri de
din düşmanı ilan eden, yine bizler değil miyiz?
İşte geldiğimiz nokta:
Kanal İstanbul taraftarları bu tarafa, Kanal İstanbul karşıtları öbür tarafa.
Önceki günkü yazıda bir vesileyle demiştim ki:
-Kürt başka, PKK başka.
Akademisyen olduğunu söyleyen bir okuyucum,
telefonda şunu sordu bana:
-PKK yanlısı Kürtler yok mu sanki?
Ben de ona şunu sordum:
-PKK yanlısı Türkler yok mu?
Bir dakika durdu.
Sonra gülüştük.
Anlaştık gibi geldi bana.