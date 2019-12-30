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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İyi anlaşıyoruz

30 Aralık 2019

Yerli otomobili beğendiyseniz, siz bir yalakasınız.

Yok, eleştiriyorsanız, hatta alay ediyorsanız, bravo bizdensiniz.

Yahu nasıl olur?

-Tayyip Bey hele şöyle dursun yazık değil mi beş babayiğit’in emeklerine? Türkiye’nin otomobili bu.

Cevap:

-Al sana bir yalaka daha.

*

Siyah ve beyazdan gayrı renk bilmediğimiz için gri tonlara aşina değiliz.

Muhalif misin?

Öyleyse kökten muhalif olacaksın. Her şeye hayır...

Yandaş mısın? Öyleyse kökten yandaş olacaksın.

-Canım efendim, yaptıkları iyi işleri överim, kötü işleri yererim.

-Yok öyle şey... Ya hep ya hiç.

*

Siz bunlara aldırmayın.

Ülkenin yarısı yalaka, yarısı şövalye olamayacağına göre, hatta bir gün öyle bir gün böyle olamayacağına göre, bildiğinizden şaşmayın. Adaletsizlik yapmayın.

Herkese hakkını teslim edin.

*

Boşuna mı yazıyoruz ne?

Her sakallıyı cumhuriyet düşmanı, bütün laikleri de

din düşmanı ilan eden, yine bizler değil miyiz?

İşte geldiğimiz nokta:

Kanal İstanbul taraftarları bu tarafa, Kanal İstanbul karşıtları öbür tarafa.

Önceki günkü yazıda bir vesileyle demiştim ki:

-Kürt başka, PKK başka.

Akademisyen olduğunu söyleyen bir okuyucum,

telefonda şunu sordu bana:

-PKK yanlısı Kürtler yok mu sanki?

Ben de ona şunu sordum:

-PKK yanlısı Türkler yok mu?

Bir dakika durdu.

Sonra gülüştük.

Anlaştık gibi geldi bana.

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