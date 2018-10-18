Gerçi “Yerel Seçimler hükümeti etkilemez” derler ama yine de Devlet Bahçeli’ye kulak verin.
İstanbul ve Ankara’nın kaybı, büyük sarsıntıya yol açar...
Bir siyasi krize bile çanak tutar.
Hatırlayınız.
1989 Yerel Seçimleri’nde, ANAP oyları yüzde 21.8’e düşünce, Özal’ın meşruiyeti’ne kadar sürüklendi tartışmalar.
***
Şimdi ufukta böyle bir hezimet gözükmüyor ama Devlet Bahçeli sistemin selametini, ittifakın sağlam temelleriyle sigortalamak fikrindedir. Yoksa kendisi için birşey istemiyor.
***
Öbür tarafa gelince...
Orada hangi ittifaklar kurulursa kurulsun, kârlı çıkacak olan parti HDP’dir.
Ona ne bitmez borcumuz varmış ki, meclise taşıdığımız yetmiyor, bazı belediyeleri yine ikram ve iade edeceğiz.
Hakkıdır yahu.
“Milletin efendisidir.”
Hem de bizi ırgat gibi kullanıyor.
Sözün kısası
İş Bankası hisselerine daha önce Kenan Evren de müdahale etmek istediydi.
Evren Paşa’nın Atatürkçülüğünden şüphe eden var mı? Yok. Öyleyse, bu meseleyi doğru dürüst tartışın. Oraya buraya çekmeyin.
***
Yüzde 28’lik hissenin sembolik bekçileri, -zamanın ruhuna uygun biçimde- pekala bir feragatta bulunabilirler. Geçen gece, televizyon tartışmalarının birinde, Okan Müderrisoğlu en iyi formülü verdi.
CHP, kendi göbeğini kendi kesmeli.
***
Kaldı ki Atatürk’ün vasiyeti, sadece banka hissesi değildir. Bu millete bıraktığı o kadar büyük değerler var ki, değil hisse, dünya hazineleri bile ona erişemez.
İttifak
Gerçi “Yerel Seçimler hükümeti etkilemez” derler ama yine de Devlet Bahçeli’ye kulak verin.
İstanbul ve Ankara’nın kaybı, büyük sarsıntıya yol açar...
Bir siyasi krize bile çanak tutar.
Hatırlayınız.
1989 Yerel Seçimleri’nde, ANAP oyları yüzde 21.8’e düşünce, Özal’ın meşruiyeti’ne kadar sürüklendi tartışmalar.
***
Şimdi ufukta böyle bir hezimet gözükmüyor ama Devlet Bahçeli sistemin selametini, ittifakın sağlam temelleriyle sigortalamak fikrindedir. Yoksa kendisi için birşey istemiyor.
***
Öbür tarafa gelince...
Orada hangi ittifaklar kurulursa kurulsun, kârlı çıkacak olan parti HDP’dir.
Ona ne bitmez borcumuz varmış ki, meclise taşıdığımız yetmiyor, bazı belediyeleri yine ikram ve iade edeceğiz.
Hakkıdır yahu.
“Milletin efendisidir.”
Hem de bizi ırgat gibi kullanıyor.
Sözün kısası
İş Bankası hisselerine daha önce Kenan Evren de müdahale etmek istediydi.
Evren Paşa’nın Atatürkçülüğünden şüphe eden var mı? Yok. Öyleyse, bu meseleyi doğru dürüst tartışın. Oraya buraya çekmeyin.
***
Yüzde 28’lik hissenin sembolik bekçileri, -zamanın ruhuna uygun biçimde- pekala bir feragatta bulunabilirler. Geçen gece, televizyon tartışmalarının birinde, Okan Müderrisoğlu en iyi formülü verdi.
CHP, kendi göbeğini kendi kesmeli.
***
Kaldı ki Atatürk’ün vasiyeti, sadece banka hissesi değildir. Bu millete bıraktığı o kadar büyük değerler var ki, değil hisse, dünya hazineleri bile ona erişemez.