Saadet Partisi’nin ne karar vereceği merak ediliyor.

Kolay değil.

Temel Başkan, siyasi bir hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor. Sakalla bıyık arasında sıkıştı kaldı.

Ben ona bir formül vereyim.

Şööyle bir düşünsün.

Hocası merhum Erbakan, böyle durumlarda nasıl bir karar verir idiyse, Temel Başkan da öyle karar versin.

Gerekirse de “kerhen” desin.

İşte o kadar.

***

Bir de HDP’ye bakalım.

Kolu kanadı kırılmış bir partidir ama “Türkiye’yi yönetmeye hâlâ talip” ise elbet bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaktır.

Bence çıkarsın.

Türkiye’yle sürekli didişeceğine, Türkiye’yi yönetmeye yönelsin. Yeri geldikçe “biz 25 milyon kişiyiz” diyor. Buyursun. Yarısı seçmen olsa, en azından ana muhalefet koltuğuna otursun. Başımızın üstünde yeri var. Yeter ki sandıktan çıksın.

***

Gelelim MHP’ye.

Bölge halkıyla bir sorunu yok. Kimse kendini kandırmasın. Onun sorunu sadece PKK’yla... Esasen PKK’yla sorunu olmayan parti mi var? HDP dahil.

.........

İyi Parti’ye gelince.

Başkan adayı belli.

Açık ve net.

Demek ki ittifakı sandıkta arayacak.

Not:

Biz zannetmiştik ki, Suriye’de PYD’li teröristler ABD’nin fedaisi.

Hayıır...

Öyle değil, tam tersiymiş.

Münbiç’teki hazırlığa bakarak şimdi anlıyoruz ki, ABD’li askerler, PYD’li teröristlerin fedaisiymiş meğer.

Bir not daha:

Dostluğumuzu bilen okuyucular, Mehmet Barlas’ın sıhhatini soruyorlar.

- Bomba gibi.

Yazılarındaki yüksek performanstan belli değil mi?

Sırrını da açıklayayım:

- Hicazkâr Faslı.