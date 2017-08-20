Fakat o bile konu Türkiye olunca, kantarın topuzunu kaçırıyor.

Gerçi Ankara’nın üslubu da çok sert...

Tamam da, bu mudur karşılığı?

- “Türkiye’yi işgal edecek değiliz.”

Yani bize kıyak yapıyor.

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Kuzum Gabriel Paşa! Bu Almanya, her kızdığı ülkeyi işgal mi eder? Ne zamandan beri bu âdet?

Bereket bize ayrıcalık tanıyor:

- Türkiye’yi işgal edecek değiliz.

- Ya ne yapacaksınız?

- Diplomatik ve ekonomik araçları kullanacağız.

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Hem de Almanya’nın resmi devlet politikası’ymış, bu...

Yani seçim malzemesi değil...

Devlet politikası...

Düşman ilan etmek, başka nasıl olur?

Bereket işgal yok.

Ya ne var?

AB ülkelerine de Türkiye’ye karşı aynı tavrı almaları için

açık çağrı var.

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Almanya’daki Türk seçmenlerin oylarına buradan müdahale etmek, Alman egemenliğine müdahale sayılıyor.

Peki.

Martin Schulz’in tabiriyle “Erdoğan ölçüyü kaçırmış olabilir.”

Lâkin Türkiye’deki referanduma Almanya’nın burnunu sokması

ne anlama gelir?

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Her neyse...

Haklıyı, haksızı, aramak yerine, iki ülke arasındaki gerilimi düzeltelim.

“Benim medyam senin medyanı döver” iddiasını da bırakalım.

Zaten Gabriel Paşa “İşgal yok” diyor.

Teşekkür ederiz.

Ama istiskal de olmasın.