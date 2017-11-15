İşaret fişeği

Dün MHP Grup Toplantısı’nda Devlet Bahçeli, açıkça söyledi. “Kutuplaşma böyle devam ederse” seçimde MHP olarak AK Parti’nin yanında duracaklar.

Bu kadar net.

Yani ittifak dahil, her türlü mevzilenmeye açık bir tablo.

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Gerçi gidişat zaten bunu gösteriyordu ama kesinlik kazanmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın.

Yapsın ama şimdi iş daha zorlaşmıştır. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak için bir kere değil, on kere düşüneceksiniz. Unutmayın... Aday olup da kaybederseniz, milletvekilliği de suya düşeceğine göre, dokunulmazlığa da veda edeceksiniz.

Hatta...

Parti liderliğiniz tehlikeye girecek.

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Bilmem, yanlış mı tercüme ediyorum?

Erdoğan, yüzde 50’ye birinci turda ulaşmak için, şimdiden bir “emanet oy” kitlesine resmen ve alenen sahip olmuyor mu?

Bence kurgu budur.

Hesap doğru veya yanlış. Onu ben şimdiden bilemem ama kurgu budur.

Kılıçdaroğlu’nu belki adaylıktan caydıracak olan faktör de budur. Niye maceraya girsin?

Akşener için aynı şeyi söyleyemem. İddialı, iddiacı ve gözükara bir kadındır. Esasen kaybedeceği şey de yoktur.

Kılıçdaroğlu öyle mi?

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Bağlıyorum.

Ne olursa olsun, hangisi olursa olsun.

Devlet Bahçeli mecliste dördüncü parti olmasına rağmen siyasete yine damgasını vurmuştur.

Sürekli üretiyor o.

Kavram yaratıyor.

Gündemi belirliyor.

Ve birkaç etap sonrasını da hesaplayarak oyun kuruyor.

Dünkü çıkışı, 2019’a giden yola, yeni taşlar döşemiştir. Herkes dikkatli yürümek zorunda.

Zira siyasi yelpazeyi belki altüst edebilecek, hatta bazı faktörleri ve bazı aktörleri belki tasfiye edebilecek, çok çetin bir döneme giriyoruz.