Baklayı nihayet ağızlarından çıkardılar.
Hem Bolton, hem Pompeo.
İkisi birden açıkça diyor ki:
- YPG-PKK Amerika’nın koruması altındadır.
Yani? Türkiye onlara dokunmasın.
Üstelik bir de bizden garanti istiyorlar.
Madem bu iş artık aleniyete döküldü, biz de açıkça söylüyoruz ki:
- Boşuna uğraşmayın. Orada bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz... Katiller sürüsünü oradan temizleyeceğiz.
Dahası:
Temizlerken, eğer karşımıza “terör sevicileri” dikilirse,
kim olursa olsunlar, onları da ezip geçeceğiz.
Daha açık ne olabilir?
Kürt kardeşlerimizin arkasına saklanıp eşkiyaya kanat gerenlere yüzlerce defa anlattık ki:
1 - Kürt halkı başkadır, PKK başkadır...
2 - PKK’yla YPG ise aynıdır. (Karga isim değiştirse bile sesinden hemen tanınır.)
3 - PKK, YPG, PYD... Bunlar Kürt halkının temsilcisi değildir. Sömürücüsüdür.
Fakat hayır.
Ne desen boş.
Amerika, bir kere kafaya koymuş. Kendi planını uygulayacak.
Öyle mi?
- Uygulatmayacağız.
Ankara’ya gelen
ABD Heyeti’ne nazik davranmaya da lüzum yok.
Bu iş artık diplomasiden çıkmış, sahaya inmiştir,
oraya buyursunlar, bekleriz.
İnceldiği yer
Baklayı nihayet ağızlarından çıkardılar.
Hem Bolton, hem Pompeo.
İkisi birden açıkça diyor ki:
- YPG-PKK Amerika’nın koruması altındadır.
Yani? Türkiye onlara dokunmasın.
Üstelik bir de bizden garanti istiyorlar.
Madem bu iş artık aleniyete döküldü, biz de açıkça söylüyoruz ki:
- Boşuna uğraşmayın. Orada bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz... Katiller sürüsünü oradan temizleyeceğiz.
Dahası:
Temizlerken, eğer karşımıza “terör sevicileri” dikilirse,
kim olursa olsunlar, onları da ezip geçeceğiz.
Daha açık ne olabilir?
Kürt kardeşlerimizin arkasına saklanıp eşkiyaya kanat gerenlere yüzlerce defa anlattık ki:
1 - Kürt halkı başkadır, PKK başkadır...
2 - PKK’yla YPG ise aynıdır. (Karga isim değiştirse bile sesinden hemen tanınır.)
3 - PKK, YPG, PYD... Bunlar Kürt halkının temsilcisi değildir. Sömürücüsüdür.
Fakat hayır.
Ne desen boş.
Amerika, bir kere kafaya koymuş. Kendi planını uygulayacak.
Öyle mi?
- Uygulatmayacağız.
Ankara’ya gelen
ABD Heyeti’ne nazik davranmaya da lüzum yok.
Bu iş artık diplomasiden çıkmış, sahaya inmiştir,
oraya buyursunlar, bekleriz.