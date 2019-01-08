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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İnceldiği yer

8 Ocak 2019

Baklayı nihayet ağızlarından çıkardılar.

Hem Bolton, hem Pompeo.

İkisi birden açıkça diyor ki:

- YPG-PKK Amerika’nın koruması altındadır.

Yani? Türkiye onlara dokunmasın.

Üstelik bir de bizden garanti istiyorlar.

 

Madem bu iş artık aleniyete döküldü, biz de açıkça söylüyoruz ki:

- Boşuna uğraşmayın. Orada bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz... Katiller sürüsünü oradan temizleyeceğiz.

Dahası:

Temizlerken, eğer karşımıza “terör sevicileri” dikilirse,

kim olursa olsunlar, onları da ezip geçeceğiz.

 

Daha açık ne olabilir?

Kürt kardeşlerimizin arkasına saklanıp eşkiyaya kanat gerenlere yüzlerce defa anlattık ki:

1 - Kürt halkı başkadır, PKK başkadır...

2 - PKK’yla YPG ise aynıdır. (Karga isim değiştirse bile sesinden hemen tanınır.)

3 - PKK, YPG, PYD... Bunlar Kürt halkının temsilcisi değildir. Sömürücüsüdür.

 

Fakat hayır.

Ne desen boş.

Amerika, bir kere kafaya koymuş. Kendi planını uygulayacak.

Öyle mi?

- Uygulatmayacağız.

Ankara’ya gelen

ABD Heyeti’ne nazik davranmaya da lüzum yok.

Bu iş artık diplomasiden çıkmış, sahaya inmiştir,

oraya buyursunlar, bekleriz.

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