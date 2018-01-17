Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>İnceldiği yer
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İnceldiği yer

17 Ocak 2018

Adam ta okyanus ötesinden gelip güneyimizde ordu kuruyor... Adı da:

-Sınır güvenliği.

Nasıl bir güvenlikse, kendi askerine değil paralı asker’e güveniyor. Onların arkasına saklanıyor. Onları ateşe atıyor. Onları ölüme yolluyor.

Kendi çıksa ya ortaya.

***

Çıkmıyor... Çıkmaz.

Ayak bastığı her ülkede bir daha ot bitmedi ya, bu defa hezimetin faturasını fedailere kesecek:

Diyecek ki:

-Ne biçim savaşçısınız? Size top verdik, tüfek verdik, tank verdik, modern silahların hepsini verdik, bir iş beceremediniz.

Sonra da kös kös dönüp gidecek.

***

Cumhurbaşkanı’na sormuşlar:

-Trump’ı arayacak mısınız?

Cevap:

-Ben aramam.

Tabii ki aramaz.

Ama Trump arasa da telefonuna çıkmamak lazım.

Konuşacak ne kaldı ki?

Gördüğün yerde selam ver geç, o kadar.

 

DİL YÂRESİ

Siyasetçiler arasındaki tazminat davalarına bakın.

Yüzbinlerce liralık...

Bazen milyonluk davalar.

Asgariye inse bile bunlar ciddi rakamlar.

Yorulmuyorlar da:

- “Dava açmazsan namertsin” diye bağırıp hergün atışa devam ediyorlar. Gittikçe de tozutuyorlar.

Sert politika demek hakaret etmek demek değildir. En ağır eleştiriyi bile hakaret etmeden yapabilirsiniz.

Zor değil.

Biraz zekâ, biraz nezaket, biraz da Türkçe lazım. Hepsi bu.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri