İnce hesap

Biraz iç politika konuşalım.

- Baraj ne oluyor, baraj?

Yüzde 10’da mı kalıyor,

yüzde 7’ye mi çekiliyor,

yoksa yüzde 5’e mi?

Bu çok mühim.

Yumurta geldi, kapıya dayandı.

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Hatırlarsanız, 2002 yılında yüzde 34 oy, 363 milletvekili getirdiydi, çünkü meclise 2 parti girebildi. Çünkü Cem Uzan, oy oranlarını tarumar etti. Kendi de gitti, öbürlerini de götürdü. Sadece 2 parti kaldı.

Son seçimde ise, yüzde 49 gibi yüksek bir oy, ancak 316 milletvekili getirebildi.

Çünkü mecliste 4 parti var.

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Buradan hareketle...

2019 meclisinin iskemle dağılımını “elbette ki baraj belirleyecek” diyebiliriz.

Gerçi iktidar, artık meclisten çıkacak falan değil ama meclis aritmetiği her zaman mühim. Sayısal üstünlük her parti için mühim.

Yüzde 5’lik bir barajın getireceği tablo başka, yüzde 10’luk bir barajın getireceği tablo başka.

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Peki... Kim karar verecek? Nasıl bir rakamda uzlaşılacak?

Bilemem ama şurası muhakkak ki MHP’nin onaylamadığı bir oran, asla gündeme gelemeyecek. Nedenini önümüzdeki günlerde konuşuruz.

Şimdilik bu kadar.

Büyükerşen’e not:

Porsuk Çayı kıyısına, bankta oturup çekirdek yiyen ve kabuklarını yere atan eşek heykeli yerleştirildi... Çevre temizliğine dikkati çekmek için Büyükerşen’den bir mizahi yaklaşım bu.

Güzel ama yetmez.

Türkiye’de spor yapılan bütün stat ve salonların tribünlerine de birer heykel dikmek lazım hocam.