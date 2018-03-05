İlke meselesi

Ama hangisinde?

Nasıl ki Ecevit’in DSP’si, Erbakan’ın SP’si, kendi ilkelerine yakışır bir ittifak arıyorsa, Menderes’in DP’si de elbet bir alâmet-i farika olarak sahadaki yerini almalıdır.

Hatta Menderes - Özal çizgisi, siyasi yelpazeye bir simge biçiminde yansıyamaz mı?

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En azından bir ahde vefa’dır.

CHP-DP ezeli rekabeti, 1991’de zaten bitmiştir. Erdal İnönü - Demirel koalisyonu, eski bir husumeti zaten noktalamıştır.

Yani, ortam, her türlü ittifaka açıktır. Ama yine de Menderes çizgisini’nin hangi ittifaka daha yakışacağı bellidir.

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Sayılsal değil, siyasal bir anlamı var.

Saadet Partisi paylaşılamazken, Demokratik Sol Parti “Her yola varım” derken, DP’nin büyük bir tevazu içinde minder kenarında beklemesi, benim tuhafıma gidiyor. Halbuki 1 milletvekiliyle bile DP Meclis’te temsil edilse, Yassıada Mağdurları’na bir saygı ifadesidir bu.