- Kılıçdaroğlu 2019 seçiminde aday olacak.

Mümkündür.

Yüzde 25’i zar zor bulurken yüzde 50’lik çıtayı göze alması, sadece cesareten kaynaklanmıyor.

Kılıçdaroğlu bir ışık gördü.

Nedir o?

- İkinci tur.

***

Biraz açalım.

İkinci tur kuralı, acayip ittifaklar doğuran bir kuraldır.

Fransa’da Macron gibi bir çaylak, Başkan olsun diye değil öbürleri olmasın diye seçildi.

Yoksa ilk turdaki oyu yüzde 25’ti.

Ama ikinci turda tavan yaptı. Kendi de şaşırdı.

***

Eğer sahiden aday olacaksa, Kılıçdaroğlu, ihtimaldir ki ikinci tura güveniyor.

Diyeceksiniz ki:

- Ya seçilemezse? CHP Genel Başkanlığı da gidecek elden.

Yani Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olacak.

Fark etmez.

Başkasını da aday gösterse, kaybettiği takdirde, fatura yine Kılıçdaroğlu’na çıkmayacak mı?

Öyle de olsa güm, böylede olsa güm.

Yani risk aynı.

***

Kaldı ki göstereceği aday, -kaybetse bile- bu defa da CHP Genel Başkanlığı’nın zaten potansiyel adayıdır.

Hele 46, 47, 48 puan yakalamışsa, uçururlar adamı.

Ekmeleddin Bey’in 38 puanına benzemez bu iş.

.........

Öyleyse?..

Bekir Bozdağ makul bir ihtimalden bahsediyor.

Ben de Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam, ben de göbeğimi kendim keserim. Bir de düşünün ki, ya kazanırsam?