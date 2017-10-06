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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İkinci Bahar

6 Ekim 2017

AK Parti, 16 yıllık bir partidir ama yine de kendini yenileme ihtiyacı duyuyor.

Halbuki 40, 50, 60 yıllık partiler bile kendilerini hiç yenilemediler. Bu yüzden de eriyip gittiler.

***

Yani, AK Parti doğru yapıyor.

Metal yorgunluk adı altında başlattığı yenilenme hareketiyle aslında motoru sıfırlıyor.

Amaç:

-Taze bir başlangıç.

Hem de 15 yıldır girdiği her seçimi kazandığı halde.

Darısı öbür partilerin başına.

***

Yenilenme nedir?

Sadece fiziki değişiklik mi? Yani Ali gitsin Veli gelsin, öyle mi? Hayır... Her dalda fikri gelişme...

Kusurlardan arınma...

Özeleştiri.

Üslupta bile yeni bir arayış.

Böyle bir çalışmayı “parti çatırdıyor” diyerek kimse hafife almasın. Bilakis, örnek alsın.

 

Protokol

Yüzyüze bakacak halleri yok ama liderler, şehit cenazelerinde sık sık bir araya geliyorlar... Hem de dirsek dirseğe.

Ne işkencedir o.

İnsanın hiç sevmediği hatta nefret ettiği birine dakikalarca mecburen tahammül göstermesi, ne büyük eziyettir...

Ama işte Allah’ın emridir.

İsterse adı protokol olsun.

 

Not:

Hayvanlara karşı şiddet artık kabahat değil, suç sayılacak.

Güzelim hayvanlara müjde!.. Çünkü hayvanoğlu hayvanlara hapis cezası geliyor.

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