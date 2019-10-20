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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İki gün kaldı

20 Ekim 2019

Amerikan Heyeti neye güvenerek bize teminat verdi? 120 saat kuralı’na YPG uymuyor ki... Dün yine oraya buraya saldırıda bulundu.

Bize fark etmez.

Mehmetçik iki gün daha bekler, salı gecesi, kaldığı yerden yola devam eder.

Ama Amerika’nın şu meşhur Müesses Nizam’ı ne olur?

Müessif Nizam olur.

Ve Macron

Tam bir Fransız.

DAEŞ dirilirseymiş sorumlusu Türkiye’ymiş.

Dirilmesine dirilmez ama yahu Bay Macron, sen hangi yüzle konuşuyorsun? Terörle mücadele için tırnağını oynattın mı?

Vallaha gerek içeride, gerek dışarıda... Teröristlerle uğraşmaktan çok daha zor olanı ruh hastaları’yla uğraşmak.

Bir hesap

Mülteciler için Avrupa’nın yapacağı 3 milyar Euro’luk ödeme, dondurulmuş mu?

Alın, kafanıza çalın o parayı.

Biz size 6 milyar verelim, mültecilerin yarısını kabul edin. Hatta çeyrek bölümünü.

- Yine de kârlı çıkarız.

Duyuyor musun Macron.

Hesap bilir misin?

Bilmiyorsan, öğretmenine sor.

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