Dün Devlet Bahçeli’nin seçim önerisi, çeşitli kesimlerde çeşitli şekilde yorumlandı:
İhtimaller
a) Emrivaki.
b) Danışıklı dövüş.
c) Bir ihtilaf.
d) Ya da bir fantezi.
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Bunlar, yakın çevremden aldığım değişik sesler.
Hangisine katılacağımı henüz bilemiyorum. Ama her şık için ortak bir gerekçe var: Bu gerginlikle Kasım 2019’a varmanın, çok güç ve geç olacağı.
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Cumhurbaşkanı’nın grupta konuya hiç girmemesi, hatta -yazılı metin de olsa- 2019’a hâlâ atıfta bulunması danışıklı dövüş ihtimalini ortadan kaldırıyor ama bu bir strateji de olabilir.
Her neyse... Bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde durum zaten anlaşılacak.
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Benim fikrimi sorarsanız...
Kasım 2019’a kadar bu gerginlikle yaşamanın güç ve geç olacağı görüşüne katılıyorum. Ve Bahçeli’ye hak veriyorum. Lakin 5 yıl için seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş milletvekillerine “siz görevinizden 1 yılınızı feda edin” deme hakkına sahip değilim. Kaldı ki daha uyum yasaları var.
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İster Ağustos’ta seçim, ister Kasım 2019’da.
Bugün hiç değilse “erken seçim var mı?” diye sormaktan kurtulacağız. Var veya yok... Bugün öğreneceğiz, oh...
Geriye ne kalacak?
- Kabine revizyonu var mı?
Bu da olmasa biz gazeteciler ne yapacağız? Sanki bütün Bakan’ların ismini ezberlemişiz gibi...
Ege hatırası
Vaktiyle yine bir kriz sırasında Demirel demişti ki:
- Ege bir Yunan Gölü değildir.
Kısa bir sessizlikten sonra:
- Ege bir Türk Gölü de değildir.
Ve devamla:
- Esasen Ege bir göl değildir.
Var mı itirazı olan? Yok.
İşte o kadar.
Bayrak dikildi, bayrak söküldü, bırakalım bu çocuk inatlaşmasını da, bari Demirel gibi işi şakaya vuralım.