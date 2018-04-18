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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İhtimaller

18 Nisan 2018

Dün Devlet Bahçeli’nin seçim önerisi, çeşitli kesimlerde çeşitli şekilde yorumlandı:

a) Emrivaki.

b) Danışıklı dövüş.

c) Bir ihtilaf.

d) Ya da bir fantezi.

.........

Bunlar, yakın çevremden aldığım değişik sesler.

Hangisine katılacağımı henüz bilemiyorum. Ama her şık için ortak bir gerekçe var: Bu gerginlikle Kasım 2019’a varmanın, çok güç ve geç olacağı.

***

Cumhurbaşkanı’nın grupta konuya hiç girmemesi, hatta -yazılı metin de olsa- 2019’a hâlâ atıfta bulunması danışıklı dövüş ihtimalini ortadan kaldırıyor ama bu bir strateji de olabilir.

Her neyse... Bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde durum zaten anlaşılacak.

***

Benim fikrimi sorarsanız...

Kasım 2019’a kadar bu gerginlikle yaşamanın güç ve geç olacağı görüşüne katılıyorum. Ve Bahçeli’ye hak veriyorum. Lakin 5 yıl için seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş milletvekillerine “siz görevinizden 1 yılınızı feda edin” deme hakkına sahip değilim. Kaldı ki daha uyum yasaları var.

***

İster Ağustos’ta seçim, ister Kasım 2019’da.

Bugün hiç değilse “erken seçim var mı?” diye sormaktan kurtulacağız. Var veya yok... Bugün öğreneceğiz, oh...

Geriye ne kalacak?

-Kabine revizyonu var mı?

Bu da olmasa biz gazeteciler ne yapacağız? Sanki bütün Bakan’ların ismini ezberlemişiz gibi...

 

Ege hatırası

Vaktiyle yine bir kriz sırasında Demirel demişti ki:

-Ege bir Yunan Gölü değildir.

Kısa bir sessizlikten sonra:

-Ege bir TürkGölü de değildir.

Ve devamla:

-Esasen Ege bir göl değildir.

Var mı itirazı olan? Yok.

İşte o kadar.

Bayrak dikildi, bayrak söküldü, bırakalım bu çocuk inatlaşmasını da, bari Demirel gibi işi şakaya vuralım.

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