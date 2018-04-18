İhtimaller

a) Emrivaki.

b) Danışıklı dövüş.

c) Bir ihtilaf.

d) Ya da bir fantezi.

.........

Bunlar, yakın çevremden aldığım değişik sesler.

Hangisine katılacağımı henüz bilemiyorum. Ama her şık için ortak bir gerekçe var: Bu gerginlikle Kasım 2019’a varmanın, çok güç ve geç olacağı.

***

Cumhurbaşkanı’nın grupta konuya hiç girmemesi, hatta -yazılı metin de olsa- 2019’a hâlâ atıfta bulunması danışıklı dövüş ihtimalini ortadan kaldırıyor ama bu bir strateji de olabilir.

Her neyse... Bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde durum zaten anlaşılacak.

***

Benim fikrimi sorarsanız...

Kasım 2019’a kadar bu gerginlikle yaşamanın güç ve geç olacağı görüşüne katılıyorum. Ve Bahçeli’ye hak veriyorum. Lakin 5 yıl için seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş milletvekillerine “siz görevinizden 1 yılınızı feda edin” deme hakkına sahip değilim. Kaldı ki daha uyum yasaları var.

***

İster Ağustos’ta seçim, ister Kasım 2019’da.

Bugün hiç değilse “erken seçim var mı?” diye sormaktan kurtulacağız. Var veya yok... Bugün öğreneceğiz, oh...

Geriye ne kalacak?

- Kabine revizyonu var mı?

Bu da olmasa biz gazeteciler ne yapacağız? Sanki bütün Bakan’ların ismini ezberlemişiz gibi...

Ege hatırası

Vaktiyle yine bir kriz sırasında Demirel demişti ki:

- Ege bir Yunan Gölü değildir.

Kısa bir sessizlikten sonra:

- Ege bir Türk Gölü de değildir.

Ve devamla:

- Esasen Ege bir göl değildir.

Var mı itirazı olan? Yok.

İşte o kadar.

Bayrak dikildi, bayrak söküldü, bırakalım bu çocuk inatlaşmasını da, bari Demirel gibi işi şakaya vuralım.