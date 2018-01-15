İhtimaldir

İçimde bir şüphe var.

Zararsız bir şüphe ama ne olsa yine de şüphe.

İktidar kanadı, iki cümlede bir genel seçimler için 2019’u işaret edip duruyor.

- 18 ay kaldı, 20 ay kaldı, yok 25 ay kaldı... falan.

Anladık. Bunu bilmeyen yok. 3 Kasım 2019’u, artık herkes ezberledi. Öyleyse niye tekrarlayıp duruyorlar? Şüphem buradan kaynaklanıyor.

Acaba diyorum, sürpriz bir erken seçim mi var?

Varsa da var.

Ne yapalım?

Sakıncası olmadığına göre...

***

Özal’ın bize böyle bir sürprizi olmuştu.

1987’de, cezalı siyasetçilere haklarının iadesi için yapılan referandum günü, sandıklar tam kapanırken, yani, oylar henüz sayılmadan, saat 17’de, televizyona çıktı “erken seçim kararı” aldığını açıkladı.

Herkes şaşırdı ama kimse ayıplamadı.

Siyaset bu... Rekabet.

***

Şimdi ben erken seçim geliyor iddiasında değilim... Sadece yüreğime sıcak bir damla düştü.

Niye olmasın?

Negatif bir iklim kadar ortada pozitif bir iklim de var... Avantaj ne durumda, ona bakmak her iktidarın hakkı.

Yerel seçimlerden bahsetmiyorum. Konuştuğumuz şey, genel seçimler ve cumhurbaşkanığı seçimi.

***

İktidar kanadının erken seçim karşıtı olduğunu biliyorum.

Hep vaktinde seçim yanlısıdır. Hatta bunu katı bir prensip haline getirmiştir.

Ama şartlar?

- Şartlar, prensip dinlemez.

“Vaktinde seçim” kadar “tam vaktinde seçim” diye bir kavram da legal.

Fark’a dikkat:

“Tam vaktinde” diyorum.