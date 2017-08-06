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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İğneyle kuyu

6 Ağustos 2017

Sap ile samanı karıştıran biz değiliz.

15 Temmuz’a giden yolda, onlar zaten birbirine karışmış.

-Ayıkla ayıkla, bitmiyor.

***

Kılcal damarlara kadar sızmış bir örgüt...

Hem de gizli örgüt.

Gizlilik için ketumiyet ister.

Öyleyse boşboğaz olmayacaksın. Halbuki bizim gevezeliğimiz meşhurdur. Ağzımızda bakla ıslanmaz.

Bunlar ağzı sıkı onbinlerce insanı nereden bulmuşlar?

Çok merak ediyorum. 20-30-40 sene nasıl sır saklamışlar?

***

Hal böyleyken, darbenin siyasi ayağını bulup çıkarmak kolay mı?

“Bylokçu milletvekillerini biliyorum” diyen varsa yalan söylüyor.

Sahiden biliyor ve söylemiyorsa da, o zaman suç işliyor.

***

Yazının başına dönersek...

Sap ile samanı kim karıştırmak ister?

Niye istesin?

Yüzbinlerce mağdur yaratmak ne işe yarar?

Seçimde oy mu getirir?

Dünyanın takdirini mi kazanır? Sizi Nobel’e aday mı yapar?

-Saçmalamayalım.

Sap ile samanı karıştıran

biz değiliz. 15 Temmuz’un bıraktığı tortu o.

Hem de nasıl?

Herkesi birbirine şüpheyle baktırarak.

İçimize birer kurt düşürerek.

***

Böyle bir ortamda elbet gözaltılar da normal olamaz, tutuklamalar da...

Sıfır hata mümkün mü?

Akıncı üssü gibi davalara iddianame yazmak kolay değil. Ömür törpüsü. Vallahi tebrik ederim savcıları, oya gibi işlemişler.

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