Hoca’nın izinde

Fazilet, eski Refah’tır.

Refah, eski Selamet’tir.

Selamet, eski Milli Nizam’dır.

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Hepsi de birbirinin devamıdır.

Ve merhum Erbakan’ın yadigârıdır.

Bazen Anahtar Parti’dir, bazen de Kilit Parti...

İşte, Erbakan’ın seyir defteri.

***

Erbakan Hoca, önce Ecevit’le koalisyon kurdu.

Sonra sağ’a döndü, Demirel’le koalisyon kurdu. 1. ve 2. MC Hükümetleri’nde Türkeş’le beraber oldu.

Dahası...

12 Eylül’e çeyrek kala Demirel’in Azınlık Hükümeti’ne “kerhen de olsa” dışarıdan destek verdi. Hani şu “kadayıfın altı kızarmış mı, kızarmamış mı” dediği günler.

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Bitmedi.

Erbakan Hoca, 90’lı yıllarda da Çiller’le koalisyon kurdu. Çiller olmasaydı Mesut Yılmaz’la kuracaktı.

Yani, siyasi yelpazenin her noktasında, soldan sağa her istasyonda mutlaka bir izi var.

***

Şimdi Temel Başkan da tıpkı Erbakan gibi, geniş bir yelpazede yürümektedir. Bir uçtan öbür uca kaç siyasi eğilim varsa hepsiyle konuşabiliyor.

Hangi partiyle ittifak yapsa kimse yadırgamayacak. Her fotoğrafa sığıyor. Allah vergisi bir özellik bu... Başkasında yadırganır ama Temel Başkan’a yakışıyor. Demek ki, taa Milli Nizam’dan beri partinin kimyası böyle.

Yolu açık, yıldızı parlak, talibi bol olsun.