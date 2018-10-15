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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hiç fark etmezdi

15 Ekim 2018

Böyle olacağı belli değil miydi?

Mahkeme, Rahip Brunson’u ister tutsun ister salsın... İsterse de ağzıyla kuş tutsun mahkeme.

Âlem ne diyecekti:

- Talimatla alınmış karar.

Öyle ya...

Ne istediğini bilmeyen tipleri mutlu etmek zordur.

***

Bunlar değil miydi

“Bir papaz yüzünden başımız belâya girdi. Bırakın defolup gitsin” diyen? Bunlardı.

Peki şimdi “Niye bırakıyorsunuz, ABD’nin gönlünü hoş etmek için mi” diyen, yine bunlar değil mi?

***

Hani, var ya:

- Baba bir hırsız yakalamadım.

- Getir buraya.

-Gelmiyor.

- Bırak gitsin.

-Gitmiyor.

Tam onun gibi.

Mahkeme hangi türlü karar verse kabahat.

Taa başından beri bu böyle.

Yahu dolar kuru dahil, aylardır bir sürü bedel ödemişiz... Niçin? Sırf direndiğimiz için... Yargının onurunu koruduğumuz için.

Hepsi boşunaymış meğer.

***

Bir de soruyorlar:

- 35 yıl istenen ceza nasıl 3-5 yıla iner?

İner.

Öyle davalar vardır ki, savcı müebbet ister ama mahkeme beraat verir.

Siz ne istiyordunuz?

35 yıl mı?

Ama yine memnun olmayacaktınız ki...

“Siyasi karar” deyip yine feryadı basacaktınız.

Neyiniz var sizin?

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