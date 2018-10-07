Terörle mücadele, 34 yılda bize kaç yüz milyar dolara patladı acaba? Belki de trilyon hanesine geçti...
Düşünün ki, sadece 1 jet’in havalanması bile ne masraftır.
Bize kurdukları asıl tuzak budur işte...
Yoksa doların şimdi 40 kuruş inmesi, 60 kuruş çıkması nedir ki?
- Devede kulak.
Biz, taa 1984’ten beri saniyede kimbilir kaç dolar harcıyoruz. Hele bir de bunu TL’ye çevirirseniz çıkan rakamı telaffuz bile edemezsiniz.
Rahip Bey
Cuma günü duruşması var.
Mahkeme, Rahip Brunson’u salıverse, hemen diyecekler ki:
- Talimatla.
Salıvermese, yine diyecekler ki:
- Talimatla.
Kim ne derse desin, söz yargınındır.
Lakin, ABD’li rahibin tasası bize düştü. Tahliye olur mu, olmaz mı diye bahse girenler bile var.
Yahu, Türk vatandaşı Nazlı Ilıcak’ın müebbetini bile bu kadar dert etmedik biz... Keşke Nazlı da bir evangelist olsaymış.
KASIMPAŞA
Beşiktaşlı olduğumu herkes bilir.
Beşiktaş’tan sonra tuttuğum takım ise Kasımpaşa’dır. Bu bakımdan Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğüne çok memnun oldum.
Başarılar dilerim.
- Kasımpaşa’ya sempatim nereden geliyor?
Bunu soruyorsanız söyleyeyim:
- Ben öğrenciyken Kasımpaşa’da futbol oynadım.
Hesap kitap
Terörle mücadele, 34 yılda bize kaç yüz milyar dolara patladı acaba? Belki de trilyon hanesine geçti...
Düşünün ki, sadece 1 jet’in havalanması bile ne masraftır.
Bize kurdukları asıl tuzak budur işte...
Yoksa doların şimdi 40 kuruş inmesi, 60 kuruş çıkması nedir ki?
- Devede kulak.
Biz, taa 1984’ten beri saniyede kimbilir kaç dolar harcıyoruz. Hele bir de bunu TL’ye çevirirseniz çıkan rakamı telaffuz bile edemezsiniz.
Rahip Bey
Cuma günü duruşması var.
Mahkeme, Rahip Brunson’u salıverse, hemen diyecekler ki:
- Talimatla.
Salıvermese, yine diyecekler ki:
- Talimatla.
Kim ne derse desin, söz yargınındır.
Lakin, ABD’li rahibin tasası bize düştü. Tahliye olur mu, olmaz mı diye bahse girenler bile var.
Yahu, Türk vatandaşı Nazlı Ilıcak’ın müebbetini bile bu kadar dert etmedik biz... Keşke Nazlı da bir evangelist olsaymış.
KASIMPAŞA
Beşiktaşlı olduğumu herkes bilir.
Beşiktaş’tan sonra tuttuğum takım ise Kasımpaşa’dır. Bu bakımdan Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğüne çok memnun oldum.
Başarılar dilerim.
- Kasımpaşa’ya sempatim nereden geliyor?
Bunu soruyorsanız söyleyeyim:
- Ben öğrenciyken Kasımpaşa’da futbol oynadım.