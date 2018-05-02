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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hesap kitap

2 Mayıs 2018

Partilerin oy oranlarını üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirsiniz ama İYİ Parti’nin oy oranını hiç tahmin edemezsiniz...

Yüzde 7’den 17’ye 27’ye 37’ye kadar ne deseniz haklısınız.

Görüyorum ki bazı arkadaşlar

meclis aritmetiğini bile şekillendiriyor, sandalyeleri dağıtıyor.

- Ama neye göre?

Hangi bölgeye, hangi şehire göre?

Bunu hesaplamak da imkansız.

Unutmayın ki 550 değil, bu defa

600 milletvekili var.

***

Cuma günü CHP’nin başkan adayı açıklanıyor.

Kimin olacağını bilmiyoruz ama Kılıçdaroğlu’nun olmayacağını biliyoruz.

Neden Kılıçdaroğlu adaylığını koymuyor?

Büyük mazereti var:

Dürüst insandır. Eğer seçilirse namusu ve şerefi üzerine Cumhurbaşkanlığı yemini etmeyi, partili kimliğiyle bağdaştıramıyor. Ve bu yüzden bu görevi bir başka CHP’liye uygun görüyor.

Hatta birkaç CHP’li arasından

en uygun olanını bulup çıkarıyor.

Güzel bir yarış.

***

Bu arada Karamollaoğlu’na ve

Doğu Perinçek’e başarılar dilerim.

100 bin imza meselesi, küçük çapta bir antrenmandır.

- 100 bin oy, kaç milletvekiline tekabül ediyor?

Bunun da hesabı olmaz.

Çünkü hangi yüzbin?

İstanbul’daki 100 bin mi, yoksa mesela Bayburt’taki mi?

 

 

SANDIK

Nereden aklına geldiyse bir okuyucum soruyor:

- Zarfa 2 pusula yerine 1 pusula koysam ne olur?

İstersen hiç pusula koyma, boş zarf at bacım.

Aman ha, mühürlü olsun.

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