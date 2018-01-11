Hesap kitap

Biraz erken başladık ama ne yapalım ki Bahçeli bastı düğmeye.

Geri kalmayalım.

.........

Şimdiden üç partinin Cumhurbaşkanı adayı belli:

1) AK Parti: Tayyip Erdoğan.

2) MHP: Tayyip Erdoğan.

3) İYİ Parti: Meral Akşener.

.........

Öbürleri henüz belli değil.

Değil ama “2019’da gelip Yunanistan’dan adaları geri alacağını” söylediğine göre, acaba diyebilir miyiz ki:

4) CHP: Kemal Kılıçdaroğlu.

***

Mahalle baskısı mıdır bilemem.

Öyle olsa da mahalle haklı.

Koskoca CHP’de Ankara Belediye Başkanlığı’na uygun birisi yokmuş gibi, eski bir MHP’liyi aday göstermek, tartışmalı bir durumdu. Unutulmadı.

Yine koskoca CHP’de Cumhurbaşkanlığı’na uygun birisi yokmuş gibi bir “çatı aday” arayışı da tuhaftı.

Sonunda herhalde ahali dedi ki:

- Sayın lider, sen aday ol.

***

Buna rağmen...

Aday olur mu?

- Bence olmaz.

Mahalleyi biraz teskin edip, sonra da meseleyi küllendirir.

Hesap adamıdır.

Sağ bloktaki oylara, bir sosyal demokrat aday’ın yetişemeyeceğini bilir.

***

Öyleyse...

Araziye göre bir aday bulup çıkaracaktır.

Geçen seçimde Ekmeleddin Bey, hiç de kötü bir tercih değildi. Küçümsemeyin. Yüzde 38 oy aldı. Az mı? Sosyal demokrat bir aday, o kadar alamazdı.