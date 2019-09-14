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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Herkes işine

14 Eylül 2019

Gerçi kendi ağzından duymadık ama İmamoğlu’ndan çok İmamoğlucular, onu Cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiden arenaya attılar.

Yapmayın.

Daha 4 yıl var.

Erken seçim olsa bile 3 yıl var, 2 yıl var, farzedin ki 1 yıl var. Bırakın da adam önce işini yapsın. İyi bir Belediye Başkanı olsun. Güzel izler bıraksın. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar çok hırpalarlar onu.

Adamı yer bitirirler.

***

Dolduruşa gelmez inşallah.

- Önce İstanbul.

Önce hizmet.

Ondan sonra siyaset.

Kaldı ki İstanbul’lular onu 5 yıl Belediye Başkanlığı yapsın diye seçti... Yarı yolda bırakıp gitsin diye değil.

Dikkatini ve enerjisini dağıtmayın.

Adamı rahat bırakın.

***

Bir de Muharrem İnce meselesi var.

Cumhurbaşkanlığına yine talip... Tekrar aday olacağını açıkladı.

Adaylığın şartları belli... Uygunsa olur... Kim ne karışır?

Lakin aklı hâlâ kaybettiği seçimde kalmış. Öyle ki o gece’yi unutamıyor.

O gece... İsmail Küçükkaya’ya “adam kazandı” diye attığı mesaja yanıyor.

Yahu Muharrem Hoca, “adam kazandı” diye mesaj atmasaydın “adam kazanmayacak”mıydı?

Takma kafana.

Toplumsal hafıza sıfırdır. Kimsenin bir şey hatırladığı yok ki.

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