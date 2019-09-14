Gerçi kendi ağzından duymadık ama İmamoğlu’ndan çok İmamoğlucular, onu Cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiden arenaya attılar.
Yapmayın.
Daha 4 yıl var.
Erken seçim olsa bile 3 yıl var, 2 yıl var, farzedin ki 1 yıl var. Bırakın da adam önce işini yapsın. İyi bir Belediye Başkanı olsun. Güzel izler bıraksın. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar çok hırpalarlar onu.
Adamı yer bitirirler.
***
Dolduruşa gelmez inşallah.
- Önce İstanbul.
Önce hizmet.
Ondan sonra siyaset.
Kaldı ki İstanbul’lular onu 5 yıl Belediye Başkanlığı yapsın diye seçti... Yarı yolda bırakıp gitsin diye değil.
Dikkatini ve enerjisini dağıtmayın.
Adamı rahat bırakın.
***
Bir de Muharrem İnce meselesi var.
Cumhurbaşkanlığına yine talip... Tekrar aday olacağını açıkladı.
Adaylığın şartları belli... Uygunsa olur... Kim ne karışır?
Lakin aklı hâlâ kaybettiği seçimde kalmış. Öyle ki o gece’yi unutamıyor.
O gece... İsmail Küçükkaya’ya “adam kazandı” diye attığı mesaja yanıyor.
Yahu Muharrem Hoca, “adam kazandı” diye mesaj atmasaydın “adam kazanmayacak”mıydı?
Takma kafana.
Toplumsal hafıza sıfırdır. Kimsenin bir şey hatırladığı yok ki.
Herkes işine
Gerçi kendi ağzından duymadık ama İmamoğlu’ndan çok İmamoğlucular, onu Cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiden arenaya attılar.
Yapmayın.
Daha 4 yıl var.
Erken seçim olsa bile 3 yıl var, 2 yıl var, farzedin ki 1 yıl var. Bırakın da adam önce işini yapsın. İyi bir Belediye Başkanı olsun. Güzel izler bıraksın. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar çok hırpalarlar onu.
Adamı yer bitirirler.
***
Dolduruşa gelmez inşallah.
- Önce İstanbul.
Önce hizmet.
Ondan sonra siyaset.
Kaldı ki İstanbul’lular onu 5 yıl Belediye Başkanlığı yapsın diye seçti... Yarı yolda bırakıp gitsin diye değil.
Dikkatini ve enerjisini dağıtmayın.
Adamı rahat bırakın.
***
Bir de Muharrem İnce meselesi var.
Cumhurbaşkanlığına yine talip... Tekrar aday olacağını açıkladı.
Adaylığın şartları belli... Uygunsa olur... Kim ne karışır?
Lakin aklı hâlâ kaybettiği seçimde kalmış. Öyle ki o gece’yi unutamıyor.
O gece... İsmail Küçükkaya’ya “adam kazandı” diye attığı mesaja yanıyor.
Yahu Muharrem Hoca, “adam kazandı” diye mesaj atmasaydın “adam kazanmayacak”mıydı?
Takma kafana.
Toplumsal hafıza sıfırdır. Kimsenin bir şey hatırladığı yok ki.