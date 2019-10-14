Diyalog ve diplomasi yolunu tavsiye edenler elbet vardır.
Daha da olacaktır.
Ama kiminle diyalog?
Onu söylemiyorlar.
Söyleyemiyorlar.
Diplomasi... İyi güzel de ama kiminle?
Onu da söyleyemiyorlar.
- Muhatap meçhul.
****
Diyalog ve diplomaside denemediğimiz yol kaldı mı?
Rusya’yla İran’la kaç defa görüştük.
Hele şu diplomasi şampiyonu Amerika, bizi kaç ay oyaladı?
Siz hâlâ hangi diplomasiden, hangi diyalogtan bahsediyorsunuz?
Ve kiminle diyalog?
Kim kaldı ki?
- Sadece Esad mı?
Yahu Esad, YPG’nin sözcüsü mü? O daha kendi topraklarına malik değil.
***
- Savaşa hayır.
Anladık efendim, savaşı kim ister?
Keyfimizden mi girdik Suriye’ye? Spor olsun diye mi girdik?
Başka hangi çare kalmıştı?
Dünya’nın en kolay lafı:
- Savaşa hayır.
Ama teröre evet, öyle mi?
Not:
Herkes konuşsun.
Sabırla dinleriz.
Ama Fransız konuşmasın...
O konuşunca konu hafifliyor.
Hep aynı plak
Diyalog ve diplomasi yolunu tavsiye edenler elbet vardır.
Daha da olacaktır.
Ama kiminle diyalog?
Onu söylemiyorlar.
Söyleyemiyorlar.
Diplomasi... İyi güzel de ama kiminle?
Onu da söyleyemiyorlar.
- Muhatap meçhul.
****
Diyalog ve diplomaside denemediğimiz yol kaldı mı?
Rusya’yla İran’la kaç defa görüştük.
Hele şu diplomasi şampiyonu Amerika, bizi kaç ay oyaladı?
Siz hâlâ hangi diplomasiden, hangi diyalogtan bahsediyorsunuz?
Ve kiminle diyalog?
Kim kaldı ki?
- Sadece Esad mı?
Yahu Esad, YPG’nin sözcüsü mü? O daha kendi topraklarına malik değil.
***
- Savaşa hayır.
Anladık efendim, savaşı kim ister?
Keyfimizden mi girdik Suriye’ye? Spor olsun diye mi girdik?
Başka hangi çare kalmıştı?
Dünya’nın en kolay lafı:
- Savaşa hayır.
Ama teröre evet, öyle mi?
Not:
Herkes konuşsun.
Sabırla dinleriz.
Ama Fransız konuşmasın...
O konuşunca konu hafifliyor.