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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hazindir ama

29 Ağustos 2017

Acayip bir Türkçe.

Kulağımıza gelen sesler, hiçbir dil’e benzemiyor.

Güzelim Türkçeyi kaybettik.

Bir ulus için toprak kaybetmek kadar hazin.

***

Zafer Haftası çok güzel.

Yarın 30 Ağustos’u kutlayacağız.

Lakin, Milli Marşımızı söylemeyi hâlâ beceremiyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Müzik hataları hep gülüşmelere sebep oluyor.

Milli Marş’ta birlik sergileyemezsek, nerede sergileyeceğiz?

***

Tarihimizle göğsümüz kabarıyor. Cumhuriyetin kazanımları bize gurur veriyor. Hele gelişmiş Türkiye harika.

Lakin kaybettiğimiz hasletler var.

Onları geri istiyoruz.

2023 hedeflerinden biri bu olmalı.

Çünkü bu, hak hukuk adalet arayışını da kolaylaştırıp çabuklaştıracak bir unsur. Çünkü dibinde asalet yatıyor.

 

Aziz Nesin’lik

Adil Öksüz adında ikinci bir vatandaş varmış meğer.

Kafamızı epey karıştırdı. Birbirimize girdik.

Ve Aziz Nesin’i andık:

-Yaşar, ne yaşar ne yaşamaz.

 

Müjde

Satılmayıp elde kalan hayvanları, Et ve Süt Kurumu satın alacak.

Oh ne güzel haber.

-Para garanti.

-Ciro garanti.

-Kapalı gişe.

Taş atıp da kolun mu yorulacak?

Yat uyu hemşerim.

 

#FreneDeğilKuralaGüven

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