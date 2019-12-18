Kanal İstanbul’u meğer ilk Ecevit düşünmüş.
“Boğaz’ın kadim sularında” Marmaray projesi de meğer Ecevit’inmiş.
Hatta Osman Gazi Köprüsü’nü de ilk Ecevit hayal etmiş.
Yahu yapmayın, etmeyin.
Merhumu rahat bırakın.
Ecevit, Köy - Kent Projesi’yle yetinecek kadar mütevazi bir insandı.
*
Ne aşama...
Artık vekalet savaşları var.
Ya paralı asker tutacaksın
ya da taşeron olarak terör örgütü kullanacaksın.
Bize uymaz.
Türkiye, kiralık katil kullanmaz.
Hani derler ya:
- Tüfek icadoldu, mertlik bozuldu.
Bunlar ne zaman mert idiydiler ki?
*
Merak ettiklerim...
Yıkılmış, ihtilaflı yapılar,
niye enkaz halinde duruyor?
İstanbul’un en değerli noktaları niye çürük diş gibi öylece sırıtıyor?
Mesela:
- Reina ne oldu?
- Galatasaray Adası ne oluyor?
- Eski Süreyya ne olacak?
Böyle yüzlercesi var.
Ya alın, ya satın, ya ibralaşın,
ya helallaşın. Ya da bari enkazı kaldırın.
Bu iş kimi ve hangi kurumu ilgilendiriyor? Adliye’yi mi, Belediye’yi mi, Mülkiye’yi mi?
***
TMSF gibi başarılı bir kurum, yüzlerce dosyanın altından maharetle kalktığı halde, Ali Balkaner meselesini niye yıllardır ve
hâlâ sürüncemede bırakıyor?
***
TEM üzerinde bir güzelim Vefalılar Ormanı vardı.
Geçerken her gün görürdüm.
Ne oldu?
Önce tabelası kalktı.
Sonra orman kayboldu gitti.
Yandı bitti, kül mü oldu?
Mümkün mü?
En merak ettiğim konulardan birisi de bu.
***
Kanal İstanbul’u, niye uzmanlardan başka herkes tartışıyor? Ta Boğaz Köprüsü’nde olduğu gibi, bilim yine cahillere mi devredildi? Ciddi racon kesecek bir hakem kurumu yok mu yahu? Futbol’da bile VAR.
........
“Merak ettiklerim” serisine zaman zaman döneceğim.
Hayal’e dair
Kanal İstanbul’u meğer ilk Ecevit düşünmüş.
“Boğaz’ın kadim sularında” Marmaray projesi de meğer Ecevit’inmiş.
Hatta Osman Gazi Köprüsü’nü de ilk Ecevit hayal etmiş.
Yahu yapmayın, etmeyin.
Merhumu rahat bırakın.
Ecevit, Köy - Kent Projesi’yle yetinecek kadar mütevazi bir insandı.
*
Ne aşama...
Artık vekalet savaşları var.
Ya paralı asker tutacaksın
ya da taşeron olarak terör örgütü kullanacaksın.
Bize uymaz.
Türkiye, kiralık katil kullanmaz.
Hani derler ya:
- Tüfek icadoldu, mertlik bozuldu.
Bunlar ne zaman mert idiydiler ki?
*
Merak ettiklerim...
Yıkılmış, ihtilaflı yapılar,
niye enkaz halinde duruyor?
İstanbul’un en değerli noktaları niye çürük diş gibi öylece sırıtıyor?
Mesela:
- Reina ne oldu?
- Galatasaray Adası ne oluyor?
- Eski Süreyya ne olacak?
Böyle yüzlercesi var.
Ya alın, ya satın, ya ibralaşın,
ya helallaşın. Ya da bari enkazı kaldırın.
Bu iş kimi ve hangi kurumu ilgilendiriyor? Adliye’yi mi, Belediye’yi mi, Mülkiye’yi mi?
***
TMSF gibi başarılı bir kurum, yüzlerce dosyanın altından maharetle kalktığı halde, Ali Balkaner meselesini niye yıllardır ve
hâlâ sürüncemede bırakıyor?
***
TEM üzerinde bir güzelim Vefalılar Ormanı vardı.
Geçerken her gün görürdüm.
Ne oldu?
Önce tabelası kalktı.
Sonra orman kayboldu gitti.
Yandı bitti, kül mü oldu?
Mümkün mü?
En merak ettiğim konulardan birisi de bu.
***
Kanal İstanbul’u, niye uzmanlardan başka herkes tartışıyor? Ta Boğaz Köprüsü’nde olduğu gibi, bilim yine cahillere mi devredildi? Ciddi racon kesecek bir hakem kurumu yok mu yahu? Futbol’da bile VAR.
........
“Merak ettiklerim” serisine zaman zaman döneceğim.