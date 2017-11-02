Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Hal ve gidiş
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hal ve gidiş

2 Kasım 2017

Kadına şiddet çok mu arttı, yoksa hep vardı da biz yeni yeni mi fark ediyoruz? Nedir bu? Her gün bir olay:

-Ya dayak, ya cinayet.

Hep de namus belası.

Namusuna bu kadar düşkün bir toplumda, bu kadar çok namussuzun bulunması da ayrıca tuhaf.

***

Zaten haberleri dinlerseniz, Türkiye’de tek namuslu adam kalmadığını zannedersiniz.

Ya da dünyadaki bütün namussuzların Türkiye’ye doluştuğuna inanırsınız.

Siyaset bile namus edebiyatı üzerine kurulmuş.

***

Türk Adliyesi’ndeki dosyalar, nüfusa oranla dünya rekoruna yaklaşıyor.

Çoğu da hakaret davası.

Dibinde yine namus.

Davalı veya davacı.

Hep namus.

Bu kadar kolay lekelenen veya lekeleyen insanlar yargıya güvenmiyorlarsa, mahkemede ne işleri var?

Maşallah, kimse lafını esirgemiyor. Bu yüzden de leke sürülmedik yer kalmıyor:

-Esnaf soyguncu.

-Memur rüşvetçi.

-Doktor fırsatçı.

-Avukat dolandırıcı, öyle mi?

Bereket memlekette birkaç tane sicil amiri, birkaç tane de namus bekçisi var... Yaşasın.

 

Not:

İstifa eden Belediye Başkanları, seçimde nereye oy verecek?

Böyle bir merak var.

Halbuki ben, bambaşka bir şeyi merak etmekteyim:

-Acaba Abdullah Gül hangi partiye oy verecek?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri