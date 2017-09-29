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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hal ve gidiş

29 Eylül 2017

Ticari yaptırım lafını “tehlikeli” buldu Bakan Zeybekçi.

Bölgenin hassasiyeti hatırlatılınca da dedi ki:

-Benim işim ticaret.

Yani, demeye getirdi ki:

-Öbür unsurlardan bana ne.

***

Beri tarafta yaz saatini durduran bir Danıştay var.

Hiç eleştirmeyin.

Enerji tasarrufundan Danıştaya ne?

-Onun işi hukuk.

.........

Ve devamla:

-Abluka’dan bana ne? Benim işim insani yardım.

***

Fena mantık sayılmaz.

Herkes sahiden kendi işini yapacaksa, bakarsınız bir gün “benim işim gazetecilik” diyebilmek de mümkün olacak.

Yani gidiş fena değil.

***

Bu arada CHP’li Tezcan, Erdoğan’ın yanılgılarını sayıyor. “Yanılmadığın tek bir insan var mı” diye soruyor.

Haklıdır.

Erdoğan çok sık yanılıyor.

Gerçi yanılmak yanıltmak’tan kötü değildir ama Erdoğan’a sorulması gereken asıl soru:

-Yanıltan bu kötü insanlar, hep de seni mi bulur?

***

Yine de sayın Tezcan’ın sorusu, cevapsız kalmasın.

Erdoğan’ın yanılmadığı tek insan Kılıçdaroğlu’dur.

Hiç yanılmadı.

Kılıçdaroğlu da doğrusu onu hiç yanıltmadı. Tam da Erdoğan’ın tahmin ettiği gibi çıktı. Kimbilir Baykal’ı nasıl arıyordur.

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