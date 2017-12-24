Haftalık özet

Ne demiş:

“Dünya’nın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok.”

İşte budur.

Mesele anlaşılmıştır.

Anlaşılmıştır da, Engin Altay gibi iyi yetişmiş bir demokratın - konuşmasından bir cümle cımbızla çekilip alınmışsa bile - siyasi kariyerine hiç yakışmamıştır. İnşallah tavzih eder.

***

Geçelim Kudüs’e.

Kudüs, hazır gündeme gelmişken, dünya gençliği biraz tarih okuyup, neyin ne olduğunu bari öğrense...

Özellikle ABD gençliğinin büyük bölümü, eminim ki Kudüs’ün yerini haritada gösteremez.

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Kudüs deyince aklıma geldi.

Dünya’ya meydan okuyan adam’a, Kılıçdaroğlu her gün meydan okuyor.

Öyleyse dünyanın gizli lideri odur.

Yalan mı?

Burada aritmetik konuşuyor.

***

Kudüs meselesini şöyle noktalayalım:

ABD’yle yaşadığımız bu gerginlik, hayırlara vesile olur inşallah... Bir bakarsınız Avrupa ile ilişkilerimiz tekrar rayına oturur... Ve sanırım ki buna Rusya bile memnun olur.

Gidin sorun Putin’e:

- Amerika mı, Avrupa mı?

Hangisini tercih eder?

***

Dönelim içeriye...

Unutmadan... Mühim bir not:

Dört ülkede dört kadına şiddet’i anlatan bir belgesel var.

Türkiye’den Özgecan.

Özgecan’ı, genç oyuncumuz Maral Büyüksaraç canlandırıyor. Büyüksaraç, üstün yeteneğini sergilerken, mecliste bir Özgecan Yasası’nın da temellerini atıyor...

Filmin geliri Umut Vakfı’na...

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Devam edelim.

Yılbaşı geliyor...

Fakat:

Reina katliamını sürekli hatırlatarak, insanları tedirgin etmeyelim. Terör’ün istediği tam da budur.

Unutmayalım ki, turizm, eğlence ve hizmet sektöründe milyonlarca kişi

ekmek yiyor.

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Haftanın diğer önemli olayı...

Galatasaray-Fatih Terim.

Hakkını teslim etmek lazım ki, Başkan Özbek, müthiş bir stratejiyle, bir taşta birkaç kuş vurmuştur. Siyasi partilerde bile böyle bir ince hesap görmedim. Tebrikler...

Ayrıca da Fatih Terim’e başarılar.