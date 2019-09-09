Türkspor şerefine, üç kere sağol, sağol, sağol diye bağırmak geldi içimden:
1) Voleybolcu kızlarımızın başarısı...
2) Basketbolcularımızın yarışı bırakmayıp müthiş direnişi.
3) Ve milli futbolcularımızın, Avrupa yolundaki o kararlı yürüyüşü.
Teşekkür mü etsek, tebrik mi etsek vallaha sevincimden şaşırmış durumdayım.
***
Bir sürü kara haberin ve karanlık vicdanın arasında yaşarken,
böyle güzel şeyler de oluyor.
Sırf sporda değil.
Zaman zaman, her dalda
güzel şeyler oluyor. Ama biz hep çirkinlikleri görüyor ve yazıyoruz. Güzel Şeyler’i vatandaştan gizler gibi bir halimiz var.
Hergün “battık, bittik, mahvolduk” diyen şom ağızlılar, ahalide moral bırakmadılar. “Yarınlarımızı da kaybettik”
diyerek adeta göbek atıyorlar.
***
Avrupa ülkeleri çok mu parlak?
En istikrarlı zannettiğimiz şu İngiltere’ye bakınız. Çapsız siyasetçilerin elinde ne hallere düştü... Avrupa Birliği’nden çıksa da kötü, çıkmasa da kötü.
Kıt’a Avrupası’na bakınız. Paçalarından ayıp akıyor.
İyi bir devlet adamı yetişmiyor. Merkel’den başka ikinci bir isim sayamazsınız.
Birleşmiş Milletler dökülüyor.
NATO, zaten Amerika’nın şahsi malı.
Etrafımızda bir sürü Haydut Devlet. Türkiye nelerle boğuşuyor.
***
Meseleyi bir futbol maçına indirgiyor değilim. Ama her daldaki gelişmeleri görmeyip de, meseleyi sadece “kadın cinayetleri”ne indirgemek bir ölçü müdür? Amerika’da hergün ayrı bir katliam varken, “Türkiye’ye gitmeyin, orada can güvenliği yok” diyen kafa, orada öyle durdukça, sportif başarılar’la
edindiğimiz mutluluğu kendimize çok görmeyelim. Demek istediğim sadece budur.
İHA’ları, SİHA’ları saymıyorum. Oraya kadar gitmiyorum.
Güzel şeyler
Türkspor şerefine, üç kere sağol, sağol, sağol diye bağırmak geldi içimden:
1) Voleybolcu kızlarımızın başarısı...
2) Basketbolcularımızın yarışı bırakmayıp müthiş direnişi.
3) Ve milli futbolcularımızın, Avrupa yolundaki o kararlı yürüyüşü.
Teşekkür mü etsek, tebrik mi etsek vallaha sevincimden şaşırmış durumdayım.
***
Bir sürü kara haberin ve karanlık vicdanın arasında yaşarken,
böyle güzel şeyler de oluyor.
Sırf sporda değil.
Zaman zaman, her dalda
güzel şeyler oluyor. Ama biz hep çirkinlikleri görüyor ve yazıyoruz. Güzel Şeyler’i vatandaştan gizler gibi bir halimiz var.
Hergün “battık, bittik, mahvolduk” diyen şom ağızlılar, ahalide moral bırakmadılar. “Yarınlarımızı da kaybettik”
diyerek adeta göbek atıyorlar.
***
Avrupa ülkeleri çok mu parlak?
En istikrarlı zannettiğimiz şu İngiltere’ye bakınız. Çapsız siyasetçilerin elinde ne hallere düştü... Avrupa Birliği’nden çıksa da kötü, çıkmasa da kötü.
Kıt’a Avrupası’na bakınız. Paçalarından ayıp akıyor.
İyi bir devlet adamı yetişmiyor. Merkel’den başka ikinci bir isim sayamazsınız.
Birleşmiş Milletler dökülüyor.
NATO, zaten Amerika’nın şahsi malı.
Etrafımızda bir sürü Haydut Devlet. Türkiye nelerle boğuşuyor.
***
Meseleyi bir futbol maçına indirgiyor değilim. Ama her daldaki gelişmeleri görmeyip de, meseleyi sadece “kadın cinayetleri”ne indirgemek bir ölçü müdür? Amerika’da hergün ayrı bir katliam varken, “Türkiye’ye gitmeyin, orada can güvenliği yok” diyen kafa, orada öyle durdukça, sportif başarılar’la
edindiğimiz mutluluğu kendimize çok görmeyelim. Demek istediğim sadece budur.
İHA’ları, SİHA’ları saymıyorum. Oraya kadar gitmiyorum.