Biz ne yapıyoruz?

Cumhurbaşkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa Tayyip Erdoğan için güven oylaması’na mı?

Öyle ya.

Karşısında resmi bir aday yok.

Rakibi belli değil.

Bir baskın seçim olsa,

kiminle yarışacak?

***

Bir tuhaf tablo.

Yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek yerine, onu oradan indirmek hedef.

Yâni Ali mi olsun Veli mi olsun diye bir dert yok...

Bütün mesele:

Erdoğan olmasın.

Bu bakımdan...

Güven oylaması gibi bir şey.

Erdoğan yüzde 50’yi aşarsa devam.

Aşamazsa tamam.

E yerine kim gelecek?

O mühim değil.

***

Böyle seçim olmaz.

Alternatif Cumhurbaşkanlarını görmek isteriz. Bir an önce tanımak isteriz.

Abdullah Gül mü?

Abdüllatif Şener mi?

Kemal Derviş mi?

İlker Başbuğ mu?

Haşim Kılıç mı? Kim?

Daha bir çok isim sayabilirim. Ama Meral Akşener’den başka kimse yok ortada.

Öyleyse bu güven oylaması mı? Erdoğan’a evet / Erdoğan’a hayır’dan ibaret mi?

***

Bakar mısınız?

Fenerbahçe Kulübü’nün başkan adayları taa aylar öncesinden belli, cumhurbaşkanı adayları belli değil.

Öyleyse sandığa niçin gidiyoruz? Yine referandum için mi?

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