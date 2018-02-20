Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Güven duygusu
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Güven duygusu

20 Şubat 2018

Sırf diplomasi değil, dünya medyası da yalancı.

Bölgeden aslı esası olmayan haberler yayıyor, aklısıra gazetecilik faaliyeti’nde bulunuyor. Ne dediyse çıkmıyor. Ama son söylediği yalan, bir önceki yalanı unutturuyor.

***

Dün yine bir cevher yumurtladılar.

“Rejim güçleri, Afrin’e geliyormuş.”

Hem de 2 saate kadar.

Ne yapacaklar gelip de?

70 küsur nokta, 50 küsur köy, Mehmetçiğin kontrolüne geçmişken, rejim güçleri şehir merkezi’ni mi koruyacaklar?

Yoksa “TSK şehire girmesin” diye gözdağı mı verecekler?

Bunu geçiniz.

Esad kötü bir diktatördür ama hiç aptal değildir.

***

Derken bir bomba haber daha:

- Rejim güçleri, Afrin’i PYD’den arındırmak için geliyormuş.

İyi güzel ama 2 saat geçti, 3 saat, 4 saat geçti, gelen giden yok.

Az evvel, bir haber daha.

Buyurun:

-Rejim güçleri, Afrin’e sembolik olarak geliyormuş.

Bunların keyfini beklersem, bu yazı gazete baskısına yetişmez.

Geçiyorum.

***

Hayır, geçemiyorum.

Çünkü içime bir kurt düştü:

Bu yine bir Amerikan oyunu olmasın.

Yok canım, ben de artık buluttan nem kapıyorum.

Koskoca ajanslar yalancılık yapacak değil ya... Koskoca ABD bizi bir daha kandıracak değil ya...

Sonraa, bu ABD, rejimle hısım mı, hasım mı?

Bir taraftan da düşünüyorum: Belli olur mu bunların sağı solu? Adamlar YPG’yle PKK’yı bile savaştıracak kadar keramet sahibi.

Hay Allah.

Ne kötü şey bu güven duygusu’nu kaybetmek.

Ama ne mutlu ABD’ye ki güvenilmez olmak gibi müthiş bir silahı var.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri