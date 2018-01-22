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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gururla... TSK

22 Ocak 2018

Savaş hali şöyle dursun, turistik bir seyahatte bile 72 uçağı, bir uyum içinde götürüp getirmek, büyük maharettir.

Asfaltta 72 bisiklet bile aynı anda aynı nizam ve intizamla yönetilemez.

72 yaya bile, yürürken bu derece birliktelik sergileyemez.

Hava ve kara harekâtı arasındaki ahenk de

ayrı bir mükemmellik.

Dünyada kaç orduya nasip olabilir?

***

Gördük ki, ne kumpas davaları TSK’yı zedeleyebilmiş, ne de Akıncı Üssü’ndeki hainlikler...

Gördük ki, bütün bunlar TSK’ya vız gelmiş.

Gördük ki, aynı basiret,

aynı cesaret, aynı liyakat...

Ve hep o ruh.

İşte...

“Yıldırımlar yaratıyor.”

***

Bakalım ilk çatlak ses,

hangi devletten gelecek.

Nereden gelirse gelsin.

Haklılığımızı onlar da biliyorlar ya, o kadarı yeter.

Hele bir ortağımız var, bakın ne diyor:

- Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz.

E anlıyorsan niye böyle yapıyorsun? Niye bizi sırtımızdan hançerliyorsun?

Elinde değil.

- Huyu öyle.

Kusura bakmasın bizim huyumuz da böyle.

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