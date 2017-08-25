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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gündem’e bak

25 Ağustos 2017

Bahçeli haklı.

Siyaset, atlet noktasına kadar inebilir mi?

-Bir adım sonrası don değil mi?

40 derece sıcakta 430 km yol yürümeye karar vermiş bir adam, mola’da atletle de yemek yer, şortla da.

Nedir bu böyle?

Makaleler, polemikler, açık oturumlar...

Kıyamet kopuyor:

-Memleket meselesi.

***

Halbuki...

İster kasket giy, ister atlet.

Bunları giymekle kimse halk adamı olamayacağı gibi, smokin giymekle de kimse sınıf atlamaz.

İçindeki malzeme mühim.

Ne güzel laftır o:

- Zarf’a değil, mazruf’a bak.

Sonra da dön, bizim gündeme bak.

 

Kayda geçsin

Amerikalılar, Adil Öksüz’ün öbür telefonunu nereden biliyorlar?

Yahu, adam öksüz.

Hem de adil.

Dünyada ne kadar adil ve öksüz adam varsa, Amerikalılarda hepsinin telefonu var. Çünkü onlar koruma altına alınmıştır.

Allah razı olsun.

 

Feyyaz Berker

Sadece bir iş adamı değildi.

Ülkesine sevdalı, tam bir yurtsever, hem milli hem batılı bir entelektüeldi.

Türkiye’den öte, insanlığın kaybıdır.

Kalite ağacından bir yaprak daha düştü.

 

Bayram trafiği

Devletin bütün organları (başta İçişleri) trafik kazalarının önlenmesi veya azalması için çırpınıyor.

Ama yetmez...

Yetmiyor.

Sürücülerin de dikkatli, sorumlu, hatta terbiyeli olması lazım.

Köklü çare için üretilmiş slogan şudur, unutmayın:

#FreneDeğilKuralaGüven

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