İliklerine işlemiş ABD’nin.
Oraya buraya çomak sokmazsa rahat etmiyor. Bir taraftan Ortadoğu’yu kaşırken, boş vakitlerinde de Venezuela’ya burnunu sokuyor.
Tabii, her yerde olduğu gibi, bunu da yüzüne gözüne bulaştıracak. Fakat en komiği, sahte demokrat Avrupa ülkelerinin şaşkınlığıdır. Bir kısmı Venezuela’daki darbe girişimini destekliyor, bir kısmı yarım ağız’la da olsa bari desteklemiyor.
- Gelişme sayılır.
15 Temmuz darbe girişiminde biz bu kadarcığını da göremedik.
Yerel Seçim
Dönelim içeriye...
Ve notlarımıza devam edelim.
Unutmadan... Mansur Yavaş.
Hâlâ 2014 seçimindeki hile iddialarını tekrarlıyor. Cevabını alıyor ama yine tekrarlıyor.
Ne denir? İntibak kabiliyeti yüksek bir arkadaş bu... Güya rozet takmıyor ama girdiği kabın şeklini alıyor... Yani, iyice benzemiş.
***
Kambersiz düğün olur mu?
Nerede kaldı diyorduk.
İşte çıktı ortaya... Melih Gökçek’ten bahsediyorum.
Bu akşam kimbilir neler döktürecek... Beyaz tv’de.
Boşuna çıkmaz o.
Elbet dağarcığında vardır bir şeyler?
***
Partiler, kampanyalarında milyonlarca bez torba dağıtacaklar... Alâ...
Lakin torbaların üzerine parti amblemlerini basmasalar bari... Ay yıldız neyimize yetmiyor? Ev kadınlarımız marketlerde parti amblemli torbalarla mı dolaşacak.
Kutuplaşmada bir bu eksikti... İnsanların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray formaları giyerek sokağa çıkmaları gibi bir şey.
***
Dünden kalan bir not daha var.
Bakalım:
- Sanatçı muhalif olur.
Tamam da, iktidar değişince ne olur?
Yine muhalif mi kalır?
Niye kalsın?
Sanatçının bir siyasi tercihi olmaz mı? Benimsediği bir parti iktidara gelince mutluluk duymaz mı sanatçı? Siz sanatçıyı robot mu zannettiniz?
Önce şuna cevap verin:
- CHP yarın iktidara gelirse, Fazıl Say yine muhalif mi olur?
Mecbur mu?
Gündem
İliklerine işlemiş ABD’nin.
Oraya buraya çomak sokmazsa rahat etmiyor. Bir taraftan Ortadoğu’yu kaşırken, boş vakitlerinde de Venezuela’ya burnunu sokuyor.
Tabii, her yerde olduğu gibi, bunu da yüzüne gözüne bulaştıracak. Fakat en komiği, sahte demokrat Avrupa ülkelerinin şaşkınlığıdır. Bir kısmı Venezuela’daki darbe girişimini destekliyor, bir kısmı yarım ağız’la da olsa bari desteklemiyor.
- Gelişme sayılır.
15 Temmuz darbe girişiminde biz bu kadarcığını da göremedik.
Yerel Seçim
Dönelim içeriye...
Ve notlarımıza devam edelim.
Unutmadan... Mansur Yavaş.
Hâlâ 2014 seçimindeki hile iddialarını tekrarlıyor. Cevabını alıyor ama yine tekrarlıyor.
Ne denir? İntibak kabiliyeti yüksek bir arkadaş bu... Güya rozet takmıyor ama girdiği kabın şeklini alıyor... Yani, iyice benzemiş.
***
Kambersiz düğün olur mu?
Nerede kaldı diyorduk.
İşte çıktı ortaya... Melih Gökçek’ten bahsediyorum.
Bu akşam kimbilir neler döktürecek... Beyaz tv’de.
Boşuna çıkmaz o.
Elbet dağarcığında vardır bir şeyler?
***
Partiler, kampanyalarında milyonlarca bez torba dağıtacaklar... Alâ...
Lakin torbaların üzerine parti amblemlerini basmasalar bari... Ay yıldız neyimize yetmiyor? Ev kadınlarımız marketlerde parti amblemli torbalarla mı dolaşacak.
Kutuplaşmada bir bu eksikti... İnsanların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray formaları giyerek sokağa çıkmaları gibi bir şey.
***
Dünden kalan bir not daha var.
Bakalım:
- Sanatçı muhalif olur.
Tamam da, iktidar değişince ne olur?
Yine muhalif mi kalır?
Niye kalsın?
Sanatçının bir siyasi tercihi olmaz mı? Benimsediği bir parti iktidara gelince mutluluk duymaz mı sanatçı? Siz sanatçıyı robot mu zannettiniz?
Önce şuna cevap verin:
- CHP yarın iktidara gelirse, Fazıl Say yine muhalif mi olur?
Mecbur mu?