Çetin bir haftaya giriyoruz.
Siyasal, ekonomik ve diplomatik algılarla ya da olgularla haşır neşir olacağız.
Onlar sökün etmeden dağarcığımızda birikmiş notları paylaşalım ki eskimesin.
KAMUOYU OLUŞTURMA şirketlerinin bu defa işi zor. Türkiye genelinde bir “oluşturma” yapmaları imkansız. Her şehiri ayrı ayrı oluşturmaları lazım. Bu, daha da imkansız.
En iyisi 3 büyük şehirle yetinmek.
.........
NİTEKİM... Ankara, Mansur Yavaş’ı böyle bir “oluşturma” sonucunda aday göstermiştir... Eğer kaybederse de ne yapalım, “iyi bir oluşturma yapamamışlar” demektir.
.........
FUTBOL puan cetveline bakınız. İlk 3’ün içinde
“3 büyük”lerden kimse yok. Ama onların adı yine 3 büyük.
Siyasette de böyle.
3 büyük şehir, siyasete hükmediyor ama el değiştirseler bile kıyamet kopmuyor... Çok kere de el değiştirmişlerdir.
Mühim olan bir şehrin düşmesi değil, kalkması ve kalkınması.
........
BİNALİ YILDIRIM’ı İstanbul’da aday göstermek, orantısız güç kullanmak demektir.
........
HULUSİ AKAR için “15 Temmuz akşamı Ömer Halisdemir gibi davranmalıydı” deniyor.
Yoo, bence Kılıçdaroğlu gibi davranmalıydı.
........
POŞET meselesi gündemde.
AVM’lerde 25 kuruş.
Anlamı şudur:
Çevre kirliliğine, maşallah
yine katkınız olacak, bir şey değişmiyor. Ama katkınız
bedava değil parayla artık.
Gündem
Çetin bir haftaya giriyoruz.
Siyasal, ekonomik ve diplomatik algılarla ya da olgularla haşır neşir olacağız.
Onlar sökün etmeden dağarcığımızda birikmiş notları paylaşalım ki eskimesin.
KAMUOYU OLUŞTURMA şirketlerinin bu defa işi zor. Türkiye genelinde bir “oluşturma” yapmaları imkansız. Her şehiri ayrı ayrı oluşturmaları lazım. Bu, daha da imkansız.
En iyisi 3 büyük şehirle yetinmek.
.........
NİTEKİM... Ankara, Mansur Yavaş’ı böyle bir “oluşturma” sonucunda aday göstermiştir... Eğer kaybederse de ne yapalım, “iyi bir oluşturma yapamamışlar” demektir.
.........
FUTBOL puan cetveline bakınız. İlk 3’ün içinde
“3 büyük”lerden kimse yok. Ama onların adı yine 3 büyük.
Siyasette de böyle.
3 büyük şehir, siyasete hükmediyor ama el değiştirseler bile kıyamet kopmuyor... Çok kere de el değiştirmişlerdir.
Mühim olan bir şehrin düşmesi değil, kalkması ve kalkınması.
........
BİNALİ YILDIRIM’ı İstanbul’da aday göstermek, orantısız güç kullanmak demektir.
........
HULUSİ AKAR için “15 Temmuz akşamı Ömer Halisdemir gibi davranmalıydı” deniyor.
Yoo, bence Kılıçdaroğlu gibi davranmalıydı.
........
POŞET meselesi gündemde.
AVM’lerde 25 kuruş.
Anlamı şudur:
Çevre kirliliğine, maşallah
yine katkınız olacak, bir şey değişmiyor. Ama katkınız
bedava değil parayla artık.