İki konu var ki, hep dipdiri. Biri “af” diğeri “ittifak.”
İkisinin de baş aktörü MHP.
Hele McKinsey gündemden düşünce, af ve ittifak, daha da parladı.
***
Önce af meselesine bakalım.
Başkan Erdoğan “cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz” diyor.
Doğru söylüyor.
Nitekim şimdiye kadar çıkan af’ların hiçbiri cezaevleri boşaltılsın diye çıkmış değildir. Sebeplerden sadece bir tanesi o...
Hatta bahanesi.
Daha doğrusu işaret fişeği.
Ama şöyle veya böyle, ufukta bir af gözüküyor.
Macun, çıktı bir kere tüpten.
***
İttifaka gelince...
Gönül ittifakı’yla gerçekleşeceğe benziyor.
Nitekim CHP’nin gönlü HDP’de.
AK Parti-MHP flörtü zaten aleni.
İYİ Parti ise henüz gönlünü bir yerlere kaptırmış değil.
Ya Saadet Partisi?
O biraz şıpsevdi...
Sağı solu hiç belli olmaz.
***
İstanbul’u almanın yolu, ilçelere iyi adaylar koymaktan geçer. Yani Büyükşehir’in mihrabını çok sağlam tutacaksın ki, ortaya takım oyunu çıksın.
Halbuki şimdiye kadar hep Büyükşehir adayı lokomotifti.
Bugün öyle değil.
***
Adayları isimlendirmenin vakti geliyor. Ankara, İzmir, vs...
Söylentiye bakmadan, kesin bilgiye dayanarak, onları artık deşifre edebiliriz.
Nabız tutmak için kısa bir tur düşünüyorum.
Güzergah şöyle olacak:
Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova.
Ve tabii İstanbul ilçeleri.
Not:
Kayıp gazetecinin akıbetini, bütün dünya merak ediyor.
Sadece Suudi Arabistan merak etmiyor.
Ne büyük tevekkül bu böyle?
Gündem
İki konu var ki, hep dipdiri. Biri “af” diğeri “ittifak.”
İkisinin de baş aktörü MHP.
Hele McKinsey gündemden düşünce, af ve ittifak, daha da parladı.
***
Önce af meselesine bakalım.
Başkan Erdoğan “cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz” diyor.
Doğru söylüyor.
Nitekim şimdiye kadar çıkan af’ların hiçbiri cezaevleri boşaltılsın diye çıkmış değildir. Sebeplerden sadece bir tanesi o...
Hatta bahanesi.
Daha doğrusu işaret fişeği.
Ama şöyle veya böyle, ufukta bir af gözüküyor.
Macun, çıktı bir kere tüpten.
***
İttifaka gelince...
Gönül ittifakı’yla gerçekleşeceğe benziyor.
Nitekim CHP’nin gönlü HDP’de.
AK Parti-MHP flörtü zaten aleni.
İYİ Parti ise henüz gönlünü bir yerlere kaptırmış değil.
Ya Saadet Partisi?
O biraz şıpsevdi...
Sağı solu hiç belli olmaz.
***
İstanbul’u almanın yolu, ilçelere iyi adaylar koymaktan geçer. Yani Büyükşehir’in mihrabını çok sağlam tutacaksın ki, ortaya takım oyunu çıksın.
Halbuki şimdiye kadar hep Büyükşehir adayı lokomotifti.
Bugün öyle değil.
***
Adayları isimlendirmenin vakti geliyor. Ankara, İzmir, vs...
Söylentiye bakmadan, kesin bilgiye dayanarak, onları artık deşifre edebiliriz.
Nabız tutmak için kısa bir tur düşünüyorum.
Güzergah şöyle olacak:
Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova.
Ve tabii İstanbul ilçeleri.
Not:
Kayıp gazetecinin akıbetini, bütün dünya merak ediyor.
Sadece Suudi Arabistan merak etmiyor.
Ne büyük tevekkül bu böyle?