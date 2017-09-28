Hepimiz uzmanmışız meğer.

Gerçi her birimiz ayrı telden çalmaktayız ama ne sakıncası var?

Hiç değilse şunlarda mutabıkız.

***

Barzani’nin nereye güvendiğini biliyoruz. Tamam mı?

Bir süre sonra yüzüstü bırakılacağını da biliyoruz.

Başka?

Yabancı bayrak altında bağımsızlık ilanını tebessümle karşılıyoruz. Orda da mutabıkız, değil mi?

Başka?

Aynı veya benzer senaryo’nun Suriye’de de tekrarlancağına dair ortak kanaatimiz var.

Daha ne olsun?

Pekala anlaşıyoruz.

***

Gelelim ABD’ye.

Bir taraftan yüzümüze gülüp, bir taraftan da Suriye’ye yığdığı silahların hepimiz farkındayız, değil mi?

DEAŞ’la mücadele için bu kadar çok silaha ne ihtiyaç var? Bunu da hiçbirimiz yutmuyoruz.

Şükür bunda da mutabıkız.

Başka konularda da mutabıkız. Hepsini tek tek saymayayım.

***

Fakaat...

Bir konu var ki, belki o noktada ayrılabiliriz.

Nedir?

- Almanya seçimleri.

Kıyamet kopuyor. “Irkçılar ilk defa meclise girdi” diye.

Zannedersiniz ki Almanya’da hiç ırkçılık yoktu, her şey tertemizdi, şimdi bu Irkçı Parti geldi, görüntüyü kirletecek.

Yahu, bundan daha kötüsü olur mu zaten? Irkçı Parti’nin Almanya’ya getireceği ek bir ırkçılık mı kaldı?

Bakarsınız belki denge bile getirir.