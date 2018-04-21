Gün sayarken

Bir kerecik de ağız tadıyla seçim yapmak bize kısmet olmayacak mı?

- Seçim tarihine itiraz.

- Seçim takvimine itiraz.

- Seçim sonucuna zaten itiraz.

- Zarfa, pusulaya, sandığa, herşeye itiraz.

***

Mevsim ve iklim de beğenmiyoruz.

- Yaz sıcağında seçim olmaz.

- Kışın seçim olmaz.

Sadece bu mu?

Okullar açıkken de olmaz, kapalıyken de olmaz.

Tatil öncesi de olmaz, tatil sonrası da olmaz.

Kurban’da da olmaz, Ramazan’da da olmaz.

Hele iki bayram arası hiç olmaz.

Şimdi başımıza bir de OHAL çıktı. OHAL’de seçim olmaz. (Sanki hiç yapmamışız gibi.)

Yahu biz, jandarma dipçiği altında bile seçim yapmış ve destan yazmış bir milletiz (1946). Hiç mızıkçılık etmeyin.

***

Her seçim önemlidir.

Ama bu seçimin öneminden daha büyük iki özelliği var.

Birincisi... Sistemle ilgili... Yeni bir dönem başlayacak.

İkincisi... Binali Yıldırım’la ilgili... Çünkü “Son Başbakan” olarak tarihe geçecek.

Unutmadan tatsız bir haber de vereyim:

24 Haziran, bir çok siyasetçi için jübile tarihi olacak.

Onlarla yavaş yavaş vedalaşmaya başlayabilirsiniz.