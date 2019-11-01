Sırf Rusya’ya karşı kurulan NATO’nun çok önemli bir üyesi Türkiye, bu sabah Rusya’yla ortak devriye faaliyetine başlıyor.
Bir gün böyle olacağını 20 yıl önce size söyleselerdi inanır mıydınız?
Nereden nereye.
***
Daha ne olsun?
Adamlar, resmen ilan ettiler:
- Bağdadi öldü.
Koskoca devlet bu.
Yalan söyleyecek değil ya.
Fakat birçok insanın yüreğinde bir şüphe:
- Acaba sahiden öldü mü?
- Yahu, operasyonun görüntüleri bile yayınlandı.
- Acaba ölen o muydu?
Ne acı.
Sözüne hiç güvenilmeyen bir devlet olmak, ne acı.
***
Yalan, dolan, riya, tuzak, kalleşlik, aklınıza ne gelirse... Öylesine sahte kalabalıklar içinde yaşamaktansa ‘yalnızlık’ iyidir.
Nitekim Türkiye tek başına kaldığı zamanlar, daha güçlü oluyor.
***
Unutmadan...
Futbolcu’nun verdiği asker selamı’na kim karışabilir?
Sahaya çıkarken haç işareti yapan futbolcu da var, gol sevinciyle toprağa kapanıp Allaha şükreden de var, takla atan da var. Canım isterse amuda da kalkarım.
İşi fazla uzattınız.
Ama anlıyorum. Sizin derdiniz asker selamı değil, Türk Askeri...
Nasıl da belli ediyorsunuz.
Gözden kaçmasın
Sırf Rusya’ya karşı kurulan NATO’nun çok önemli bir üyesi Türkiye, bu sabah Rusya’yla ortak devriye faaliyetine başlıyor.
Bir gün böyle olacağını 20 yıl önce size söyleselerdi inanır mıydınız?
Nereden nereye.
***
Daha ne olsun?
Adamlar, resmen ilan ettiler:
- Bağdadi öldü.
Koskoca devlet bu.
Yalan söyleyecek değil ya.
Fakat birçok insanın yüreğinde bir şüphe:
- Acaba sahiden öldü mü?
- Yahu, operasyonun görüntüleri bile yayınlandı.
- Acaba ölen o muydu?
Ne acı.
Sözüne hiç güvenilmeyen bir devlet olmak, ne acı.
***
Yalan, dolan, riya, tuzak, kalleşlik, aklınıza ne gelirse... Öylesine sahte kalabalıklar içinde yaşamaktansa ‘yalnızlık’ iyidir.
Nitekim Türkiye tek başına kaldığı zamanlar, daha güçlü oluyor.
***
Unutmadan...
Futbolcu’nun verdiği asker selamı’na kim karışabilir?
Sahaya çıkarken haç işareti yapan futbolcu da var, gol sevinciyle toprağa kapanıp Allaha şükreden de var, takla atan da var. Canım isterse amuda da kalkarım.
İşi fazla uzattınız.
Ama anlıyorum. Sizin derdiniz asker selamı değil, Türk Askeri...
Nasıl da belli ediyorsunuz.