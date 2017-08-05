Ankara Valiliği bir genelge yayınladı. Yürüyüş, gösteri ve benzer etkinlikleri Ağustos sonuna kadar yasakladı.

Gazeteciler de cami çıkışı Başbakanı yakalayıp sordu:

- Zafer Haftası kutlamaları da mı yasak?

Başbakan, Vali Bey’e döndü:

- Sen cevap ver dedi.

Vali Bey de konuya açıklık getirdi.

Zafer Haftası’nın yasak kapsamı dışında kalacağını söyledi.

Böylece, Ankara’da tatsız bir tartışma, daha başlamadan bitti. Yani, birilerinin hevesi, kursağında kaldı.

***

Gözden kaçmasın.

Bir nokta daha var.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teamül dışı bir atama yapılarak Or değil bir Koramiral getirildi ya... Belki de böylece “yeni bir teamül” başladı.

Liyakat’a dayalı bir atamaysa, kim itiraz edebilir?

Bu teamül’ün bürokraside yaygınlaşmasını dilerim... Her dalda.

***

Yine gözden kaçmasın.

Bir nokta daha var.

15 Temmuz duruşmalarını takip ediyorsunuz, değil mi?

Sanıklar, bütün suçlamaları reddediyorlar.

- Külliyen ret... Ret, ret, ret.

Sanki böyle yapınca beraat edecekler.

Bunu bunlara kim öğrettiyse, aklına şaşayım.

Üst akıl, öyle mi?

Hukuk’a sanki yeni bir içtihat getiriyor.

Karga kılavuz.

TANIŞIR MISINIZ?

Mahkemede, önüne konan görüntüye baktı baktı.

- Bu ben değilim dedi.

- İyi bak.

- Benziyor ama ben değilim.

Tabii ki sen değilsin.

Çünkü sen artık sen değilsin.

Yüreğin yok. Ciğerin yok. Vicdanın yok. Ar damarın yok.

Hepsini kiraya vermişsin.

Nasıl tanıyacaksın kendini?

Elbette tanıyamazsın.

- İnsan müsveddesi.