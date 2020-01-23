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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçanlar

23 Ocak 2020

“Erken seçim yapalım” demekle seçim yapılmaz. Bunun şartları var, kuralları var... Meclis cephesi var... Başkanlık cephesi var... Var oğlu var.

Bunların hepsi kanunda yazılı.

5+5 Sistemi’nin nasıl işleyeceğini bilmeden, öğrenmeden, takvime bile bakmadan, erken seçim lafı nasıl telaffuz edilebilir?

Tartışmaları hayretle izliyorum.

Zarf ve pusula

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, giderayak, bir tavsiyede bulundu:

-Bundan sonraki seçimlerde zarf kullanılmasın, sandığa sadece pusula atılsın dedi.

Doğru söyledi.

“Böylece zarf nedeniyle oy iptali olmaz” diye de ekledi.

Hepsi o mu?

Dahası var:

-Milyonlarca zarf masrafı da ortadan kalkar.

-Zarf da zarf olsa bari... Pusulaları o zarfa kusursuz sığdırmak gibi bir zahmet de kalmaz... Ayrıca, vakit kaybı olmaz... Üstelik oy tasnifi kolaylaşır.

..........

Bir tavsiye de benden:

-O nasıl mühür öyle?

Nişan alır gibi basıyoruz pusulaya...

Ama kör nişan alır gibi.

Bu da değişmeli. 

Yeri gelmişken

Oturumları izliyoruz... Alâ.

Lakin AKP diyen konuşmacıyla AK Parti diyen konuşmacının ne söyleyeceği önceden bellidir. Ekrana bile bakmadan artık seslerinden tanıyoruz.

Tescilli isimleri dejenere etmemek lazım.

Afedersiniz, mesela adı Nazan olan hanımefendiye siz Nadan Hanım diyebilir misiniz? Ya da adı Şahan olan beyefendiye Şaban diyebilir misiniz?

İsterseniz tabii ki dersiniz.

Ama şaka olsun diye dersiniz.

Onu da bir kere dersiniz.

Her gün her saat olur mu?

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