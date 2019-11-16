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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçanlar

16 Kasım 2019

Trump, Amerika’da nelerle boğuştuğunu Tayyip Erdoğan’a göstermek istedi.

Kısmen gösterdi de.

Yani “sana verdiğim sözleri tutamıyorsam, işte sebebini anla ve beni mazur gör” demek istedi.

***

Aynı gün... Azil süreci tıkır tıkır işlerken, Trump hiç kafayı oraya takmadı. Türk Heyeti’ne konsantre oldu. Hem de 5 saat.

Kuyruğu öyle dik tuttu ki, tüccar zekasını yine kullandı, patriotları pazarlamaya çalıştı.

***

Soykırım yasasını bloke eden Senatör Graham, sanmayın ki Türk dostudur...

Bilakis, Türkiye karşıtlarının en azılı olanı o.

Trump’ın ricasıyla(!) tasarıyı bloke etme görevi ona düştü.

Cezalı gibi, oh.

-Şeytan azapta gerek.

***

Şu meşhur mektup sayesinde gördünüz ki, milli onurumuza çok düşkün insanlarız.

Madem öyleyiz...

Keşke 50 yıldır uğradığımız hakaretlere de aynı tepkileri gösterseydik, keşke...

***

Amerika faslını burada kapatırken son bir not.

Ne kazandık diyebilirsiniz. Ama ne kaybettik diye de bir düşünün.

Haa, çok mutlu olmak istiyorsanız fiyaskoydu, hezimete uğradık diyerek bayram edin, bayram.

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