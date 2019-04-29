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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçanlar

29 Nisan 2019

Artık yetmez mi?

 

Biraz uzatmadık mı?

Hulusi Akar’ın cami anonsunda “arkadaşlar” diye hitap ettiği saldırganlar, sahiden Akar’ın arkadaşları mıydı?

Nasıl yani?

Sur ilçesinde hendek kazan vandallar da Kılıçdaroğlu’nun sanki sahiden arkadaşları mıydı?

Saçmalıyoruz.

Bu bir.

***

İkincisi...

Efendim, Hulusi Akar sadece “arkadaşlar” dememiş... “Değerli arkadaşlar” demiş.

Bütün mesele bu mu?

Yahu Sur’da hendek kazan arkadaşlara da “değersiz” deyip geçiniz... Dedim ya, çok uzattık... Ne camideki saldırganlar Akar’ın “değerli arkadaşları” ne de Sur’da hendek kazanlar Kemal Bey’in “değersiz arkadaşları.”

***

Üçüncüsü...

Sanki yasakmış gibi, “bundan sonraki

şehit cenazelerine de gideceğiz” ne demek?

Elbet gideceksiniz. Fakat yeni şehit cenazeleri mi bekliyoruz? Nasıl bir laf bu?

Görüyorsunuz ki; yine saçmalıyoruz. Konuştukça saçmalıyoruz.

***

Çubuk’taki linç girişimine tiyatro diyebilecek bir manyak çıkar mı diye çok bekledim.

Neyse ki çıkmadı.

Lakin merak ediyorum. Sosyalist Enternasyonal’den Kılıçdaroğlu’na bir geçmiş olsun mesajı geldi mi acaba?

 

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