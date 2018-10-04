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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçan

4 Ekim 2018

Yerel ittifak’ta ince bir nokta var.

Partilerin oy oranları

nasıl anlaşılacak?

Cevabı şu mu:

- Şehirmeclisi oylarına bakılacak.

İyi ama ittifak nedeniyle - mesela - o şehirde aday göstermeyen bir partinin seçmenleri, koşa koşa sandığa niye gitsin? Kim için gitsin?

***

Bu noktaya takıldım.

Madem kendi partisinin Başkan Adayı yok, - sırf - meclis üyeleri diye alt alta yazılmış, hiç tanımadığı bir isim listesi için, zahmet edip sandığa kim gider? Öyle bir sandıkta katılım ne olur? Beş, altı şehirde, bir o kadar da ilçede böyle olsa, partilerin puan cetvelini - artı eksi - nasıl etkiler?

Daha önce hiçbir yerel seçimde denenmiş bir sistem değildir. O yüzden, yerel ittifaka ihtiyatlı yaklaşıyorum.

 

İyi taktik

Sosyal Demokrat cenahta, yine bir arayış var.

“Sağ söylemlere mi yönelsek” diye düşünüyorlar.

Gerçi söylemlere yönelmek yetmez, “zarfa değil mazruf’a bakılır” ama bu kadarı bile bir gayrettir.

Bir yerden başlamak lâzım.

***

Lâkin, sağ söylem nedir ki?

Söylemin sağ’ı nedir ki?

Esasen sağcı nedir yahu?

Vallaha bizim mahallede “solcu olmayana” sağcı derler, vesselam...

Söylem de neymiş?

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