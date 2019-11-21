Hani 150 saatlik süre?
Ankara ve Soçi mutabakatlarından ne haber?
***
ABD ve Rusya dedikleri süre zarfında terör örgütlerini o bölgeden çıkartacaklardı, değil mi?
Nasıl çıkartacaklardı?
Herhalde çıkın diyeceklerdi, töreristler de söz dinleyip çıkacaklardı.
- Ya çıkmazlarsa?
O zaman da zor kullanıp çıkartacaklardı.
***
İkisi de olmadı.
Terör örgütleri ne Amerika’nın sözünü dinlediler ne de Rusya’nın.
Bölgeyi terk etmediler.
- Öyleyse zorla çıkartın.
Amerika ve Rusya, bunu da beceremediler...
***
Lakin bize bir izahat vermeleri lazım.
Verdiler.
Ne diyorlar:
- Silahlı unsurlar, bölgeden tamamen çıkmışlardır.
Bunu nasıl söyleyebiliyorlar, aklım almıyor... Gözümüzün içine baka bak nasıl böyle konuşabiliyorlar?
Amerikan tarafı hadi neyse ama Rusya’ya yakışıyor mu?
***
Amerikan tarafı mazurdur.
Hem bizimle hem teröristlerle devriye yapan Amerika’nın kusuruna bakılmaz. O sahiden mazurdur.
Ama Rusya, yoldaşlığımızın daha 3’üncü yılı bile dolmadan bizi nasıl kandırabilir? Böyle bir arkadaşla biz bu yola nasıl devam edeceğiz?
Göz göre göre
Nerede kaldı 120 saat?
Hani 150 saatlik süre?
Ankara ve Soçi mutabakatlarından ne haber?
***
ABD ve Rusya dedikleri süre zarfında terör örgütlerini o bölgeden çıkartacaklardı, değil mi?
Nasıl çıkartacaklardı?
Herhalde çıkın diyeceklerdi, töreristler de söz dinleyip çıkacaklardı.
- Ya çıkmazlarsa?
O zaman da zor kullanıp çıkartacaklardı.
***
İkisi de olmadı.
Terör örgütleri ne Amerika’nın sözünü dinlediler ne de Rusya’nın.
Bölgeyi terk etmediler.
- Öyleyse zorla çıkartın.
Amerika ve Rusya, bunu da beceremediler...
***
Lakin bize bir izahat vermeleri lazım.
Verdiler.
Ne diyorlar:
- Silahlı unsurlar, bölgeden tamamen çıkmışlardır.
Bunu nasıl söyleyebiliyorlar, aklım almıyor... Gözümüzün içine baka bak nasıl böyle konuşabiliyorlar?
Amerikan tarafı hadi neyse ama Rusya’ya yakışıyor mu?
***
Amerikan tarafı mazurdur.
Hem bizimle hem teröristlerle devriye yapan Amerika’nın kusuruna bakılmaz. O sahiden mazurdur.
Ama Rusya, yoldaşlığımızın daha 3’üncü yılı bile dolmadan bizi nasıl kandırabilir? Böyle bir arkadaşla biz bu yola nasıl devam edeceğiz?