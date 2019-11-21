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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Göz göre göre

21 Kasım 2019

Nerede kaldı 120 saat?

 

Hani 150 saatlik süre?

Ankara ve Soçi mutabakatlarından ne haber?

***

ABD ve Rusya dedikleri süre zarfında terör örgütlerini o bölgeden çıkartacaklardı, değil mi?

Nasıl çıkartacaklardı?

Herhalde çıkın diyeceklerdi, töreristler de söz dinleyip çıkacaklardı.

- Ya çıkmazlarsa?

O zaman da zor kullanıp çıkartacaklardı.

***

İkisi de olmadı.

Terör örgütleri ne Amerika’nın sözünü dinlediler ne de Rusya’nın.

Bölgeyi terk etmediler.

- Öyleyse zorla çıkartın.

Amerika ve Rusya, bunu da beceremediler...

***

Lakin bize bir izahat vermeleri lazım.

Verdiler.

Ne diyorlar:

- Silahlı unsurlar, bölgeden tamamen çıkmışlardır.

Bunu nasıl söyleyebiliyorlar, aklım almıyor... Gözümüzün içine baka bak nasıl böyle konuşabiliyorlar?

Amerikan tarafı hadi neyse ama Rusya’ya yakışıyor mu?

***

Amerikan tarafı mazurdur.

Hem bizimle hem teröristlerle devriye yapan Amerika’nın kusuruna bakılmaz. O sahiden mazurdur.

Ama Rusya, yoldaşlığımızın daha 3’üncü yılı bile dolmadan bizi nasıl kandırabilir? Böyle bir arkadaşla biz bu yola nasıl devam edeceğiz?

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