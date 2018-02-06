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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Giderayak

6 Şubat 2018

Muharrem İnce teğet geçti ama geçerken de kafalara şunu iyice yerleştirdi:

- Parti Başkanları, mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olmalıdırlar... Asla kaçamazlar.

Genelleme yaptıysa da Kılıçdaroğlu’na davetiye çıkardığı kesin.

***

Düz mantıkla bakarsanız haklıdır. Ana Muhalefet

ne demek? İktidaralternatifi. Öyleyse “Ülkeyi yönetmeye

talip değilim” diyemez.

........

Lakin Kılıçdaroğlu’nun  özel bir durumu var.

- “Mühürsüz seçim” demiş,

- “Yok hükmündedir” demiş.

- “16 Nisan’ın getirdiği süreç illegaldir” demiş.

- “Anayasa değişikliğini

tanımıyorum” demiş.

- “Davacıyım” demiş.

Velhasıl demiş de demiş, demiş de demiş.

E şimdi nasıl aday olsun?

****

Gerçi çıkıp diyebilir ki:

- “Kazanırsam parlamenter sisteme döneceğim. Sırf bunun için aday oluyorum.”

Diyebilir ama o da bilir ki, o sisteme geri dönmek en az 10 yıl ister. Yeni bir düzenleme, yeni bir anayasa, belki yeni bir referandum, belki bir referandum daha, belki yeni bir seçim, belki bir seçim daha... Yahu, kim öle kim kala.

Niye aday olsun?

Hele bir de CHP Genel Başkanlığı’nı her koltuktan daha değerli görüyorsa, kim ne karışır?

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